Herz-Gurken für Harper: Ist David Beckham bester Promipapa?

Er ist einfach ein richtiger Mädchen-Vater! Victoria (49) und David Beckham (48) sind stolze Eltern von vier Kindern. Vor allem Nesthäkchen Harper (12) bekommt von allen Seiten sehr viel Aufmerksamkeit. Als einziges Mädchen unter den Kids ist vor allem der Fußballer ganz vernarrt in seine Kleine. Und das macht er nun einmal mehr deutlich: David schnippelt seiner Tochter hingebungsvoll Herzchen-Gurkenscheiben!

Via Instagram hält Victoria einen ziemlich niedlichen Vater-Tochter-Moment fest: Sie erwischt nämlich ihren Gatten dabei, wie er für die Zwölfjährige Gurkenscheiben in Herzform schneidet. "Er ist so ein guter Daddy", schreibt die Designerin dazu. Und Harper scheint das auch ziemlich zu imponieren. Auf einem gemeinsamen Bild strahlt die Promi-Tochter nämlich überglücklich mit ihrem Papa in die Kamera – eiskaltes Getränk mit den Herzchen-Gurkenscheiben inklusive.

Dass David und Harper eine besondere Beziehung verbindet, machte der ehemalige Kicker erst vor wenigen Wochen deutlich. Im Netz zeigte er nämlich, wie sein Töchterchen ihn schminkt. "Meine kleine Make-up-Künstlerin ist so gut und hat eine tolle Playlist!", betitelte der 48-Jährige seine Schnappschüsse.

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

Instagram / victoriabeckham David Beckhams Herzchen-Gurken

Instagram / davidbeckham Harper und David Beckham, September 2023

