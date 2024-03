Renata und Valentin Lusin durften mit Baby Stella nach Hause

Renata (36) und Valentin Lusin (37) weihen mit ihrem Töchterchen Stella ihre vier Wände ein. Vor wenigen Tagen begrüßten die beiden Let's Dance-Profitänzer ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt. Nach der wohl anstrengenden Geburt mussten Renata und ihr Nachwuchs noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben – bis jetzt! Auf Instagram teilen die frischgebackenen Eltern nun einen Clip, in dem es für sie endlich zu dritt nach Hause geht. "Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie überglücklich und unendlich dankbar wir sind. Unsere Stella kommt zum ersten Mal nach Hause", schwärmen Renata und Valentin zu dem süßen Video, in dem sie bepackt mit Blumen, Ballons und ihrem kleinen Wunder heimkommen.

Renata lässt zudem die Ankunft ihres Sprösslings Revue passieren – leicht sei es nicht gewesen. "Es war eine schwere Geburt, aber Valentin war eine große Stütze und ist nicht umgekippt. Am 19.03. um 23 Uhr haben die Wehen eingesetzt und am 21.03. um 12:28 ist unsere Tochter auf dem natürlichen Wege zur Welt gekommen", berichtet die Tänzerin. Außerdem bedankten sich Renata und Valentin für die unzähligen Glückwünsche ihrer Kollegen und Fans – sowie für die Arbeit der Klinik, in der sie ihre Stella zum ersten Mal in den Armen halten durften.

Bevor die beiden die Geburt ihres Kindes bekannt gaben, brodelte die Gerüchteküche gewaltig. Denn in der vierten Live-Ausgabe von "Let's Dance" war Valentin als Tanzpartner ausgefallen. Wie in der Show dann aufgelöst wurde, setzten bei Renata während der Proben tatsächlich Wehen ein und ihr Gatte eilte zu ihr.

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin verlassen das Krankenhaus mit Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Renata und Valentin auch zu Hause Einblicke in ihre Elternschaft geben werden? Ja, davon gehe ich aus! Nein, vorläufig nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de