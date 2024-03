Tatsächlich: Renata und Valentin Lusin sind Eltern geworden!

Renata (36) und Valentin Lusins (37) Baby ist da! Das verkündet nun RTL auf seinem offiziellen Instagram-Account mit einem Bild der frischgebackenen Eltern und dem süßen Baby! "Die kleine Stella hat am 21. März mit 3.900 Gramm und 56 Zentimeter das Licht der Welt erblickt. Und am wichtigsten: Mutter und Kind sind wohlauf", heißt es in der Bildunterschrift. Die Profitänzer sind superhappy – Valentin gibt ebenfalls schon ein Statement ab: "Ich bin der überglücklichste Tänzer der Welt!"

Schon gestern spekulierten die Fans, dass das Kind eventuell schon auf der Welt sein könnte. Denn der Let's Dance-Star fällt für die kommende Show heute Abend aus. Valentins Tanzpartnerin Ann-Kathrin Bendixen muss heute mit Mikael Tatarkin über das Tanzparkett schweben. Der Sender hatte nur so viel dazu zu sagen: "Wir haben ein Update für euch: Valentin wird in Show vier nicht dabei sein können, da er bei seiner Frau Renata bleibt." Jetzt sind die Babynews aber raus!

Renata und Valentins Weg zum Babyglück war nicht ganz leicht. Die gebürtige Russin musste mehrere Fehlgeburten erleiden. Doch im September 2023 dann die wundervollen Neuigkeiten: Sie ist schwanger! Die kleine Stella macht das Paar nun zu einer kleinen Familie und macht das langjährige Liebesglück der "Let's Dance"-Lieblinge komplett!

