So erlebt Antonia Elena ihren Alltag nach Baby Noahs Geburt

Antonia Elena muss sich wohl erst an ihr neues Leben als Mutter gewöhnen. Vor wenigen Tagen durfte die Fitnessinfluencerin ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Mit Christian Wolf, dem Vater von Baby Noah Leon, ist sie nicht mehr zusammen. Umso schwieriger dürfte es für die Blondine sein, den Alltag mit einem Neugeborenen zu meistern. In ihrer Instagram-Story schreibt Antonia: "Es ist anstrengend, ich verzweifle auch mal, ich bin müde und komme nicht zu allem, was ich mir vornehme. Ich esse unregelmäßig und zu merkwürdigen Uhrzeiten und habe nicht mehr die Freiheit wie zuvor."

Jedoch nimmt die frischgebackene Mutter das wohl gern in Kauf: "Es ist so wie es ist, mit allen Höhen und Tiefen, genau das, was ich immer wollte, was mir in meinem Leben gefehlt hat und ich möchte es nie mehr anders haben." Trotz der ganzen Veränderungen gehe es Antonia "wirklich sehr gut". Ausreichend Schlaf bekomme sie zwar nicht, aber auch das sei für sie in Ordnung.

Auch wenn Antonia und Christian kein Paar mehr sind, wollen sie sich für ihren Sohn zusammenraufen, was ihnen laut des Fitnesstrainers auch gelingt. "Ich habe das Gefühl, dass wir seit der Geburt von Noah eine sehr gute Ebene gefunden haben. Weil wir wissen, dass es durch ihn einfach eine so wichtige Sache gibt, die über allem steht und unsere Aufgabe ist", verriet der Freund von Romina Palm (24) kürzlich im Netz.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena im November 2023

