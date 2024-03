So viele James-Bond-Filme soll Aaron Taylor-Johnson drehen!

Die Gerüchteküche brodelt wie verrückt: Aaron Taylor-Johnson (33) soll der neue James Bond werden. Bisher wurde noch nicht bestätigt, ob der Schauspieler die Rolle übernimmt. Daily Mail will von einem Insider nun weitere Informationen zu dem Film-Deal des Briten bekommen haben. So soll er wohl in bis zu vier Filmen mitspielen, sollte er den Job annehmen. "Derzeit sieht es so aus, als ob es sich um einen Vertrag über drei Filme mit der Option auf einen vierten handelt", erklärt die Quelle. Die Planung sei bereits in vollem Gange, Aaron müsse nur noch unterzeichnen: "Sie haben alle Anproben gemacht, sie haben den Haarschnitt, den sie für ihn im Sinn haben, und er ist bereits in großartiger Form."

Es soll wohl auch nicht mehr lange dauern, bis der 33-Jährige offiziell als neuer Geheimagent vorgestellt wird. Und daraus wollen die Produzenten ein riesiges Ding machen. Dem Informanten zufolge plane Barbara Broccoli und ihr Team, die vorherigen James-Bond-Darsteller George Lazenby (84), Timothy Dalton, Pierce Brosnan (70) und Daniel Craig (56) einzuladen, um die neue Ära einzuläuten. Die Dreharbeiten sollen dann im nächsten Jahr starten. Der erste Film mit Aaron in der Hauptrolle könne dann 2026 in den Kinos laufen.

Ob er die Rolle nun wirklich annimmt, bleibt abzuwarten. Es wird jedoch schon lange spekuliert, dass der "Kickass"-Star der neue 007 wird. "Ich finde es sehr charmant und sehe es als Kompliment, dass die Leute mich in dieser Rolle sehen", hatte er persönlich vor einigen Wochen gegenüber Numero zu den Gerüchten gesagt. In einem aktuellen Interview mit Rolling Stone UK wollte er sich nicht mehr explizit dazu äußern und meinte nur verheißungsvoll: "[Ich kann] nur über Dinge sprechen, dich ich zeigen und erzählen werde."

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Aaron in bis zu vier James-Bond-Filmen mitspielen soll? Total cool! Ich würde mich darüber freuen. Na ja. Das sind mir zu viele. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de