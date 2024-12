Aaron Taylor-Johnson gewährt private Einblicke in Luxusreise

Aaron Taylor-Johnson (34) nimmt seine Fans mit in seinen Urlaub zum Jahreswechsel. Nach den Feiertagen zog es den Schauspieler mit seiner Frau Samantha (57) und seiner Familie in ein Luxusresort auf den Malediven. Bei Instagram erfreut er seine Follower mit einer ganzen Reihe traumhafter Urlaubsfotos. So zeigt er sich bei einer idyllischen Fahrradtour mit seiner Liebsten über die Insel, beim Schnorcheln zwischen Korallen und beim abendlichen Kartenspielen. "Eine kleine Pause im Paradies", kommentiert Aaron die Fotos. Passend zum Einstieg ins neue Jahr lässt der Brite sich dazu auch einen neuen Look stehen: Statt des gewohnten Dreitagebarts trägt er jetzt einen schicken Schnurrbart und Koteletten.

Die Pause hat Aaron sich reichlich verdient, denn er hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. Besonders zum Abschluss des Jahres zeigte er sich gleich mehrfach auf den roten Teppichen bei seinen Premieren. Anfang Dezember besuchte der Hollywoodstar Berlin für die Weltpremiere des Horrorfilms "Nosferatu", in dem Aaron neben Willem Dafoe (69) und Lily-Rose Depp (25) eine Nebenrolle verkörpert. Nur wenige Wochen später präsentierte er seinen Action-Blockbuster aus dem Hause Marvel namens "Kraven The Hunter". Während "Nosferatu" das US-Publikum aber bereits begeisterte und schon als Oscar-Kandidat gehandelt wird, stürzte "Kraven The Hunter" an den Kinokassen ab.

Für Aaron aber kein Grund, den Job an den Nagel zu hängen. Immerhin stand er schon mit zarten elf Jahren vor der Kamera. Im Film "Tom & Thomas" spielte er neben Herr der Ringe-Star Sean Bean (65) eine Doppelrolle als Zwillingsbrüder. Größere Bekanntheit erlangte der 34-Jährige aber durch Filme wie "Frontalknutschen" und "Kick-Ass". Den großen Durchbruch feierte Aaron wohl mit seinem Auftritt in Disneys MCU-Filmen "The Return of the First Avenger" und "Avengers: Age of Ultron". Die Rolle als Pietro Maximoff alias Quicksilver brachte ihm sogar eine Golden Globe-Nominierung ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / aarontaylorjohnson Aaron Taylor-Johnson mit seiner Frau Samantha im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei den MTV EMAs, November 2024

Anzeige Anzeige