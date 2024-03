Prinz Harry reist in die Heimat: Besucht er Prinzessin Kate?

Prinz Harry (39) plant bereits seinen nächsten Besuch ins Vereinigte Königreich. Er soll im Mai wegen einer Veranstaltung der Invictus-Spiele anreisen, die er betreut. Grund seiner letzten Reise war die Krebserkrankung von König Charles (75) – mit Prinz William und Prinzessin Kate (42) traf er sich nicht. Wird er seiner Schwägerin dieses Mal einen Besuch abstatten? Die Royals halten von dieser Idee angeblich nicht so viel: Wie ein Insider laut Mirror berichtet, soll das "Harry-Problem" derzeit das "Allerletzte sein, woran sie denken". William und Kate sollen "keine Pläne für eine Versöhnung während des für Mai erwarteten Besuchs des Herzogs von Sussex in Großbritannien haben".

Ist die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern endgültig zerbrochen? Öffentlich gaben Harry und Herzogin Meghan eine Erklärung ab, in der sie ihrer Schwägerin Gesundheit und Heilung wünschen. Auch privat sollen sich die Sussexes bei dem Thronfolger und seiner Gattin gemeldet haben. Jedoch haben die beiden angeblich selbst erst in der vergangenen Woche von Kates gesundheitlichen Problemen erfahren. Die New York Post berichtete: "Sie hatten keine Ahnung und erfuhren die Nachricht zur gleichen Zeit, als der Rest der Welt sie erfuhr. Das zeigt den irreparablen Schaden, den sie angerichtet haben."

Dafür erhalten William und Kate Hilfestellung von anderen Mitgliedern der Familie. Die Mutter der Prinzessin, Carole Middleton (69), soll ihrer Tochter stets zur Seite stehen. "Sie ist zweifellos ein Fels in der Brandung und ein Trost für die Kinder, aber auch sie wird Unterstützung brauchen", berichtet ein Insider laut Mirror. Doch auch die liebevolle Oma soll sehr um ihre Tochter bangen.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz Harry im Dezember 2017

Getty Images Prinzessin Kate im April 2022

