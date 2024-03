"Traurig": Gwyneth Paltrows Söhne gehen bald aufs College

Die Schauspielerin Gwyneth Paltrow (51) erzählt in einem Interview mit The Sunday Times, dass sie sich momentan darauf vorbereite, dass sowohl ihr Sohn als auch ihr Stiefsohn in den nächsten Monaten aufs College gehen werden. "Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die morgendliche Routine verändert, wenn keine Kinder im Haus sind", verrät die 51-Jährige. "Einerseits bin ich unglaublich traurig", sagt sie und ergänzt: "Andererseits ist es genau das, was passieren sollte. Aus Kindern sollen junge Erwachsene werden, die selbst etwas erreichen und bewältigen können, die Beziehungen knüpfen und widerstandsfähig sind". Um dies zu gewährleisten, sei es vonnöten, den Auszug zu unterstützen.

Die Mutterschaft an sich habe sie "so sehr geprägt und erfüllt". Außerdem würde es sie bestärken zu sehen, wie sich die Kinder ihrer Freunde verändert hätten, nachdem sie aufs College gegangen sind. Dementsprechend versuche sie selbst auch "offen dafür zu sein". Die Schauspielerin hat bereits ein Kind, das aufs College geht: Ihre Tochter Apple Martin besucht momentan die Vanderbilt-Universität. "Apple wusste ganz genau, wo sie hinwollte und hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um es zu verwirklichen", schwärmt Gwyneth gegenüber Bustle.

Ihr Sohn Moses, den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Chris Martin (47) hat, scheint dem baldigen Auszug entspannt gegenüberzustehen: Die Schauspielerin erzählt, dass der 17-Jährige ihr verraten habe, dass er glücklich wäre, egal wo er landen würde. Dieser Optimismus würde Gwyneth dabei helfen, dem Prozess ebenfalls mit einer positiven Denkweise zu begegnen, was "ein tolles Gefühl" sei.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Moses Martin

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

