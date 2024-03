Wie bei "Barbara Salesch"? Olli Pocher sieht Urteil als Witz

An das viral gegangene Video erinnern sich noch viele: Vor rund zwei Jahren hatte Fat Comedy Oliver Pocher (46) am Rande eines Boxkampfes eine Ohrfeige verpasst. Vor wenigen Tagen fand hierzu die Gerichtsverhandlung statt. Das Ergebnis: Fat Comedy ist zu einer Strafe von 1.800 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden. Mit diesem Urteil scheint Olli wohl alles andere als zufrieden zu sein. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" spricht er mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) ganz offen über seine Enttäuschung. Das geringe Strafmaß sei für ihn ein Witz, macht der Entertainer deutlich. "Bei einer Folge 'Barbara Salesch (73)' geht es fast ernsthafter zu als das, was da stattgefunden hat", bringt der 46-Jährige seine Wut zum Ausdruck. "Das Gericht hatte eine Chance, ein Zeichen zu setzen – ob man mich mag oder nicht – inwieweit man eine Person in der Öffentlichkeit ohrfeigen darf", zeigt er sich kritisch.

Konnten Olli und Fat Comedy ihr Kriegsbeil nach dem Prozess nun begraben? Im Netz zeigte sich der Rapper jedenfalls versöhnlich. Der Nordrhein-Westfale teilte ein gemeinsames Foto von ihm und dem Entertainer auf Instagram. Dazu schrieb er: "Ende gut, alles gut! Oliver Pocher, ich wünsche dir nur das Beste für deine Zukunft." Unter dem Beitrag bekam er jedoch nicht nur Zuspruch. Viele Fans teilen offenbar Ollis Meinung und kritisieren ebenfalls das Strafmaß. "Er hat ihn ohne Vorwarnung geohrfeigt, alles gefilmt und online gestellt und sich dann noch darüber lustig gemacht. Dafür hätte er eine höhere Strafe verdient", findet ein User.

Aus Ollis Sicht werden Fat Comedy und er wohl keine Freunde mehr. In seinem Podcast berichtet er von einem Moment kurz nach der Urteilsverkündung. Der Rapper sei auf ihn zugekommen und hätte sich als großer Fan geoutet. "30 Sekunden nach dem Urteil wollte er ein Selfie mit mir machen", erzählt der Comedian. Für ihn kam das in diesem Moment jedoch nicht infrage. "Da habe ich gesagt, das ist jetzt das falsche Signal", macht der Ex-Mann von Amira Pocher (31) deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / fat.comedy Fat Comedy, Comedian

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Versteht ihr Ollis Enttäuschung? Ja. Ich kann verstehen, warum er das Strafmaß zu gering findet. Nein. Das Gericht hat geurteilt. Damit ist es auch mal gut... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de