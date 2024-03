"Wunderschön": Antonia Elena schwärmt von Baby Noahs Geburt

Antonia Elena könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein – erst vor wenigen Tagen durfte die Influencerin ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Seither macht die Ex von Christian Wolf im Netz deutlich, dass Söhnchen Noah Leon ihr ganzer Stolz ist. Im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story klärt die Blondine nun auch einige Fragen ihrer Community. Vor allem über ihre Entbindung spricht sie in den höchsten Tönen. Die Geburt sei "wirklich wunderschön" gewesen, verrät sie. "Ich hatte ja überhaupt keine Angst davor, aber auch keine wirkliche Vorstellung oder Erwartung, wie es sein könnte", meint die Neu-Mama.

Dennoch berichtet die 30-Jährige auch von den weniger schönen Erinnerungen an die vergangenen Wochen. "Es gab zwei schwere Momente", erklärt sie auf ihrem Social-Media-Profil. Die genauen Hintergründe will sich Antonia zunächst aber für einen Geburtsbericht aufheben, den sie schon bald drehen will. Dass die Geburt im Allgemeinen eine positive Erfahrung für sie war, ist wohl auch ihrer guten Vorbereitung auf den großen Tag zu verdanken. Denn wie die frischgebackene Mama dann zuletzt noch ausplaudert, sei sie bestens für den Krankenhausaufenthalt gerüstet. "Ich war perfekt ausgestattet, hatte aber zu viel Kleidung dabei [...] also die Vorbereitung mit meiner Hebamme war perfekt", schwärmt sie.

Obwohl der Fitness-Fan bereits seit geraumer Zeit von seinem Ex-Partner Christian Wolf getrennt ist, scheint das kleine gemeinsame Glück die beiden wieder etwas zusammenrücken zu lassen. Das verriet der Unternehmer zuletzt seiner Community im Netz. "Ich habe das Gefühl, dass wir seit der Geburt von Noah eine sehr gute Ebene gefunden haben", schrieb der Neu-Papa und erklärte anschließend auch den Grund für die aktuellen Entwicklungen: "Weil wir wissen, dass es durch ihn einfach eine so wichtige Sache gibt, die über allem steht und unsere Aufgabe ist."

Antonia Elena mit ihrem Baby, 2024

Antonia Elena und Christian Wolf

