Peter Andre und Emilys Baby könnte "jeden Moment" kommen

Der britische Sänger Peter Andre (51) und seine Ehefrau Emily MacDonagh erwarten momentan ihr drittes gemeinsames Kind. Im Interview mit OK! berichtet der Musiker, dass das Baby jeden Moment kommen könnte! "Emily und ich sind total aufgeregt! Wir dachten sogar, es würde letzte Woche kommen, als sie Wehen zu haben schien", erzählt der Ex-Mann von Katie Price (45). Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich lediglich um Übungswehen handelte. "Am Ende waren es nur sogenannte Braxton Hicks", erläutert der 51-Jährige. Während der Kontraktionen sei er Emily nicht von der Seite gewichen. "Ich habe versucht, sie dabei immer wieder zum Lachen zu bringen", berichtet er. Die 34-Jährige habe sich von den Wehen ohnehin nicht aus der Fassung bringen lassen. "Sie ist, wie viele andere Mütter auch, ein zäher Knochen und nimmt alles gelassen", ist Peter überzeugt.

Im britischen Morgenmagazin Lorraine sprach Emily offen über Beschwerden in ihrer dritten Schwangerschaft. "Es war schwieriger und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich diesmal etwas älter bin oder weil ich schon zwei Kinder habe. Es war auf jeden Fall ein bisschen anstrengender, aber ich denke, das ist normal", gab die Zweifachmama preis. "Je mehr Schwangerschaften man hat, desto schwieriger wird es", so die Ärztin. Trotzdem genieße sie die Zeit mit dem Baby im Bauch. "Ich liebe die Schwangerschaft trotzdem! Es ist eine kostbare Zeit und ich kann nicht glauben, dass es nun bald vorbei ist", gestand sie emotional.

Peters Kinder Junior Savva Andre (18) und Princess Tiaamii (16) aus erster Ehe, sind ebenfalls voller Vorfreude auf ihr Geschwisterchen! Gegenüber OK! verriet die 16-Jährige: "Ich bin, ehrlich gesagt, so aufgeregt. Ich liebe Babys wirklich, sie sind einfach so süß, also freue ich mich wirklich darauf." Sie habe sich fest vorgenommen, eine gute große Schwester zu sein und wolle sichdefinitiv um den Familienzuwachs kümmern, erklärte die Teenagerin zuversichtlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/peterandre Peter Andre, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre und seine Tochter Princess im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Emily und Peter total aufgeregt sind? Ja klar! Nun kann es echt nicht mehr lange dauern... Es geht. Eigentlich sind sie ja schon erfahrene Eltern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de