30 Läsionen: So steht es um Christina Applegates Gesundheit

Die "Bad Moms"-Schauspielerin Christina Applegate (52) spricht zum ersten Mal offen über die Folgen ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung. Im Podcast "Dax Shepard’s Armchair Expert" gibt sie Details über ihren derzeitigen Gesundheitsstatus preis. "Ich habe 30 Läsionen, also Wunden in meinem Gehirn. Die größte ist hinter meinem rechten Auge, deshalb tut mein rechtes Auge sehr weh", erklärt die 52-Jährige. Ihr Sehvermögen sei davon zwar nicht beeinträchtigt, dafür leide sie jedoch unter zahlreichen anderen Beschwerden. "Ich habe Probleme, mich zu bewegen. Meine Füße schmerzen jeden Tag so sehr, dass ich oft einfach nur im Bett liegen bleibe", erläutert die "Dead To Me"-Darstellerin niedergeschlagen.

In dem Podcast spricht die Schauspielerin nicht nur offen über ihre derzeitige Krankheit. Sie taucht auch in die Vergangenheit ein und erinnert sich an ihre Brustkrebserkrankung im Jahr 2008. Damals ging sie nicht offen und ehrlich damit um, gesteht sie nun gegenüber Dax. "Als ich mit 36 Jahren Brustkrebs hatte, lief ich rum und spielte das brave Mädchen, das gesagt hat 'Oh, ich liebe meine neuen Brüste', die vernarbt und kaputt waren. Was habe ich mir nur dabei gedacht?", fragt sie sich im Nachhinein. "Alles, was ich gesagt habe, war eine verdammte Lüge", gesteht sich die Darstellerin ein. Ihren unehrlichen Umgang mit ihrer damaligen Erkrankung bereut sie heute. "Jeden Abend habe ich meinen BH ausgezogen und geweint. Ich wünschte, ich hätte das einfach ehrlich gesagt", reflektiert sie.

Von ihren Kollegen aus Hollywood erhält die Schauspielerin viel Zuspruch für ihren mutigen Umgang mit der Diagnose. Bei ihrem diesjährigen Gastauftritt bei den Emmys wurde Christina sogar mit Standing Ovations begrüßt. Davon zeigte sie sich sichtlich gerührt und vergoss sogar ein paar Tränen. Doch nicht nur die anwesenden Gäste standen ihr bei. Während ihrer Rede bei der beliebten Preisverleihung postete sogar ihr Ex-Mann Johnathon Schaech Worte der Bewunderung auf X. "Sie hat den Krebs besiegt! Sie ist der zäheste Mensch, den ich je getroffen habe! Scheiß auf MS! Ich bin so stolz auf sie", schrieb der Schauspieler.

Getty Images Christina Applegate und Anthony Anderson bei den Emmy Awards, Januar 2024

Getty Images Christina Applegate und Johnathon Schaech

