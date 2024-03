Alkohol am Steuer: Zachery Ty Bryan droht Gefängnisstrafe

Wie bei vielen ehemaligen Kinderstars geht es bei Zachery Ty Bryan (42) turbulent zu. Im Februar wurde er wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer festgenommen. Nun muss er sich aber gleich mehreren Anklagepunkten stellen. In den Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, soll der "Hör mal, wer da hämmert"-Darsteller nicht nur des Fahrens unter Alkoholeinfluss bezichtigt werden. Ihm soll auch vorgeworfen werden, einen Alkoholtest verweigert zu haben und vor seiner Festnahme in einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verwickelt gewesen zu sein. Aufgrund der vielen Anklagepunkte ist das Strafmaß ziemlich hoch angesetzt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu drei Jahre Gefängnis.

Bei dem Vorfall im vergangenen Monat soll Zachery nachts von der Polizei gestoppt und wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer mit auf die Polizeiwache genommen worden sein. Laut TMZ soll er wegen diverser Vorstrafen in Gewahrsam genommen worden sein. Schließlich habe er eine Summe von 46.000 Euro zahlen müssen, um wieder freigelassen zu werden. Nur wenige Tage nach seiner Festnahme wurde er von Reportern von TMZ dabei erwischt, eine Bar zu besuchen. Dieses Mal habe er sich allerdings nach Hause fahren lassen.

In der Vergangenheit war der "Mr. Präsident Junior"-Darsteller mehrfach wegen häuslicher Gewalt angeklagt worden. Seine Ex-Frau Carly Matros hatte ihm vorgeworfen, sie gewaltsam angegangen und sogar gewürgt zu haben. Berichten von TMZ zufolge hatte Zachery die Tat zugegeben und sich in den Anklagepunkten Bedrohung und Körperverletzung schuldig bekannt. Daraufhin war das Ex-Teenie-Idol zu drei Jahren Haft auf Bewährung und der Teilnahme an einem Interventionsprogramm zum Thema häusliche Gewalt verurteilt worden.

Getty Images Zachery Ty Bryan im August 2004

Getty Images Zachery Ty Bryan nach seiner Festnahme am 16. Oktober 2020

