Zachery Ty Bryan wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Zachery Ty Bryan (43) scheint seine Lektion einfach nicht zu lernen: Der "Hör mal, wer da hämmert"-Kinderstar wurde schon wieder von der Polizei dabei erwischt, betrunken und ohne Führerschein Auto zu fahren. Wie TMZ berichtet, wurde der Schauspieler Freitagmorgen von den Behörden erstmals dabei ertappt, wie er auf dem Rücksitz seines Wagens geschlafen hat. Kurze Zeit später fuhr er an ihnen in seinem Pkw vorbei. Laut dem Magazin soll er den Polizisten sogar selbst erzählt haben, dass er in der Tat betrunken ist, als diese ihn aus dem Verkehr gezogen haben. Er habe die ganze Nacht über "nie wirklich aufgehört, zu trinken".

Wie Aufnahmen zeigen, die von dem Onlineportal geteilt wurden, schätzte Zachery sich selbst auf einer Betrunkenheitsskala von eins bis zehn bei einer stolzen Fünf. Daraufhin nahmen die Polizisten ihn fest. Noch am selben Morgen wurde er ins Bezirksgefängnis von Custer, Oklahoma, eingebuchtet. Das ist bereits das zweite Mal, dass sich der ehemalige Kinderstar in diesem Jahr hinter Gittern vorfindet. Bereits im Februar wurde er aus demselben Grund von der Polizei festgenommen! Damals kam er nur frei, weil er für die stolze Kaution von 46.000 Euro aufgekommen war. Bisher ist nicht bekannt, ob er diesmal bereits wieder entlassen wurde.

In den vergangenen vier Jahren ist Zachery nicht unbedingt wegen seiner Karriere als Schauspieler aufgefallen, sondern wegen seiner langen Liste an Verbrechen. 2020 hat er seine damalige Frau geschlagen und gewürgt. Im Zuge des dazugehörigen Prozesses bekannte er sich schuldig, um einer Haftstrafe zu entgehen. Während seiner Zeit auf Bewährung griff er erneut jemanden an und wurde wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Damals kam er ebenfalls auf Kaution raus, musste allerdings eine Fußfessel tragen.

Getty Images Zachery Ty Bryan nach seiner Festnahme am 16. Oktober 2020

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler

