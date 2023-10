Nach Haftentlassung: Zachery Ty Bryan in einer Bar erwischt

Erneute Schlagzeilen um Zachery Ty Bryan (42). Mit seiner Rolle in der Serie "Hör mal, wer da hämmert" war der Schauspieler berühmt geworden. Doch als er durch die Show weltweite Beliebtheit feierte, ging es für Zachery bergab: Immer wieder sorgt der Filmproduzent für negative Schlagzeilen. Erst vor wenigen Wochen wurde er festgenommen, weil er gegen seine Haftauflagen verstoßen hatte. Doch nun muss sich Zachery erneut vor Gericht verantworten...

Das berichtet jetzt TMZ. Wegen eines Verstoßes gegen sein Alkoholverbot saß der 42-Jährige erneut in Haft. Doch nur kurz nach seiner Entlassung registrierte Zacherys Fußfessel den Besuch in einer Kneipe – das zuständige Gericht erlässt nun erneut einen Haftbefehl gegen den einstigen Serienstar. "Der Angeklagte hat dem Gericht keine Entschuldigung für den besagten Verstoß geliefert und daher sollten die Kaution und die Sicherheitsleistung hier verwirkt werden", so die Richterin. Zachery müsse nun innerhalb der nächsten 30 Tage vor dem Gericht erscheinen.

Dass sein einstiger Co-Star für solche Furore sorgt, macht Tim Allen (70) fassungslos. "Zach war ein toller Junge, der sich zu einem wirklich komplizierten Mann entwickelt hat", erklärte der Schauspieler in einem Interview mit The Hollywood Reporter. Außerdem betonte Tim: "Er hat sich von einem Mann, den ich kannte, in einen verwandelt, der auf Situationen reagiert, mit denen ich nichts zu tun habe."

Anzeige

Getty Images Zachery Ty Bryan nach seiner Festnahme am 16. Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Tim Allen bei der Premiere von "The Santa Clauses" im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de