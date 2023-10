Gegen Auflagen verstoßen: Zachery Ty Bryan erneut verhaftet

Er hat sich nicht an die Regeln gehalten. Der Schauspieler Zachery Ty Bryan (41) sorgt immer wieder für negative Schlagzeilen. Der "Hör mal, wer da hämmert"-Star wurde erst vor einigen Wochen festgenommen, weil ihm erneut Gewalt vorgeworfen wurde. Doch Anfang August erhielt Zachery dann gute Nachrichten: Er wurde freigelassen. Aber jetzt folgt der erneute Rückschlag: Zachery sitzt wieder hinter Gittern.

Der 41-Jährige wurde am Donnerstag im Lane County Jail in Eugene, Oregon, in Gewahrsam genommen. Das bestätigte ein Gefängnisbeamter gegenüber TMZ. Am Sonntag wurde der Schauspieler nach Hinterlegung einer Kaution allerdings wieder freigelassen. Der Anwalt des Verhafteten erklärte, dass Zachery wegen eines Verstoßes gegen seine Entlassungsbedingungen festgenommen wurde, nachdem er vergessen hatte, seine Fußfessel aufzuladen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler mit dem Gesetz in Berührung kommt. Bereits vor drei Jahren stand er vor Gericht, weil er seine damalige Partnerin angegriffen haben soll. Die Anklagepunkte umfassten damals Nötigung, Strangulation und sechs weitere Gewaltvergehen.

Getty Images Zachery Ty Bryan, November 2016

Getty Images Zachery Ty Bryan in jungen Jahren

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler

