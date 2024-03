"Goldene Zwanziger": Christian Wolf schwärmt von seiner Romi

Christian Wolf schwebt auf Wolke sieben – Grund dafür ist seine neue Freundin Romina Palm (24). Der Fitnessenthusiast und das Ex-GNTM-Girl hatten im vergangenen Herbst für Spekulationen gesorgt, da sie immer wieder gemeinsam gesichtet wurden. Im November machten sie ihre Liebe schließlich publik und sind seither scheinbar unzertrennlich. In seiner Instagram-Story teilt der Unternehmer nun einen Schnappschuss des Models und kommt aus der Schwärmerei gar nicht mehr heraus. "Romi wirkt richtig oft wie so eine wunderschöne Frau aus Filmen über die Goldenen Zwanziger – wisst ihr, was ich meine?", himmelt er seine Liebste an.

Christians Leben erfährt derzeit eine große Veränderung, die sich auch zur Belastungsprobe für seine Beziehung entpuppen könnte. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin, der Fitnessbloggerin Antonia Elena, hat der Influencer gerade erst das erste gemeinsame Kind bekommen. Der kleine Noah Leon kam vergangene Woche in München zur Welt. Für Romina ist das anscheinend kein Problem – die Ex von Stefano Zarrella (33) geht die ungewöhnliche Situation ganz relaxt an. "Für mich ist einfach nur wichtig, dass ich den Dreien jetzt alle Zeit der Welt und vor allem ganz viel Freiraum lasse. Das ist ihr Moment und ich stelle mich ganz hinten an", erklärt sie auf Instagram.

Christian scheint zufrieden damit, wie sich die Dinge entwickelt haben. "Ich bin sehr dankbar, dass das mit Toni sehr unkompliziert läuft. Wir schreiben, ich darf kommen, meine Familie darf ihn kennenlernen – alles unkompliziert", schwärmt er. Und auch die frischgebackene Mutter scheint einen guten Umgang mit der neuen Familiensituation mit ihrem Ex gefunden zu haben. "Ich habe das Gefühl, dass wir seit der Geburt von Noah eine sehr gute Ebene gefunden haben", erklärt sie auf Instagram.

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf, Influencer

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn

