Hannah Kerschbaumers Sohn Joshi "hasst die Bauchlage"!

Hannah Kerschbaumer (31) geht in ihrer Rolle als Mama total auf. Vor wenigen Monaten durfte das einstige Bachelor-Girl seinen ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Seitdem gibt die Influencerin im Netz immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit Baby. In einem Instagram-Video verrät sie nun, womit der kleine Joshi seine Probleme hat: "Mein Sohn hasst es, auf dem Bauch zu liegen. Dabei ist die Bauchlage extrem wichtig für die motorischen Fähigkeiten und natürlich auch für eine schöne Kopfform."

Eine Kopfasymmetrie könne langfristig gesundheitliche Schäden hervorrufen. So weit wolle es Hannah gar nicht erst kommen lassen: "Also werde ich alles daran setzen, dass Joshi die Bauchlage lieben lernt." Mithilfe einer Kuscheldecke habe sie ihm eine Spielecke eingerichtet, in der Joshi mit Rasseln, Fühlbüchern und Kontrastkarten spielen kann. Laut der Beauty komme die bei ihrem Liebling auch ziemlich gut an.

Die 31-Jährige geht ganz offen damit um, dass ihr Körper nach der Geburt noch nicht wieder die alte Form erreicht hat. "Mein Körper hat ein Wunder vollbracht und dafür werde ich mich nicht selbst bestrafen, sondern einfach nur dankbar sein für das, was mein Körper da geleistet hat, denn er ist gut so, wie er ist und alles andere kommt mit der Zeit oder eben nicht", erklärte sie im Netz. Während der Schwangerschaft habe sie 16 Kilo zugenommen, die sie noch nicht wieder verloren hat.

Hannah Kerschbaumer und ihr Mann im Jahr 2021

Hannah Kerschbaumer im Dezember 2023

