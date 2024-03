"Ist normal": Antonia Elena zeigt ihren After-Baby-Body

Antonia Elena wurde vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter. Obwohl mit der Geburt des kleinen Noah ein sehnlichster Wunsch der Influencerin in Erfüllung gegangen war, bringt der Mama-Alltag auch einige Veränderungen mit sich. Vor allem ihr Körper ist nicht mehr der, der er vor der Schwangerschaft war – ein Detail, was dem Fitness-Fan jedoch nur wenig ausmacht. "Seid gut zu eurem Körper, vergleicht euch nicht mit anderen und schätzt, was ihr geleistet habt", schreibt Antonia auf Instagram zu einem After-Baby-Body-Schnappschuss und fügt hinzu: "Dass der Bauchi nach der Geburt so aussieht ist normal und auch bei jeder Frau ganz unterschiedlich."

Während sich die frischgebackene Mama im Netz trotz der vielen Veränderungen positiv gibt, hat sie auch an die Geburt ihres Sprösslings nur gute Erinnerungen. Im Rahmen eines kleinen Q&As klärte Antonia erst vor Kurzem einige Fragen ihrer neugierigen Follower. Im Zuge dessen kam sie auch auf die Entbindung von Söhnchen Noah Leon zu sprechen. "[Es war] wirklich wunderschön", berichtete sie ihren Fans im Netz und fügte hinzu: "Ich hatte ja überhaupt keine Angst davor, aber auch keine wirkliche Vorstellung oder Erwartung, wie es sein könnte." Dass am Ende alles so reibungslos verlaufen war, sei auch ihrer Hebamme und der gemeinsamen Vorbereitung auf den Tag aller Tage zu verdanken gewesen, wie die Neu-Mama weiter berichtet. "Ich war perfekt ausgestattet", verriet Antonia.

Ihren ersten Nachwuchs teilt die Blondine mit ihrem Ex-Freund Christian Wolf. Dieser hatte sich direkt nach der Geburt voller Freude über den Familienzuwachs gezeigt. Jedoch hatte er dabei außerdem zugegeben, dass ihm das neue Papa-Dasein andererseits auch eine Menge Angst bereite. "Heute kamen mir die ersten Gedankengänge mit Sorgen – also 'Angst' um ihn zu haben. Was mal passiert, wenn es ihm nicht gut geht. Wie wir ihn erziehen werden, um nicht überbeschützend zu sein, aber gleichzeitig auch nichts schiefgeht", hatte der Unternehmer mit seiner Community auf Social Media geteilt.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn

Wie findet ihr es, dass Antonia so offen über ihren After-Baby-Body spricht?



