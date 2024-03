Frischgebackener Papa: Davor hat Christian Wolf nun Angst

Im vergangenen April gaben Antonia Elena und ihr damaliger Partner Christian Wolf bekannt, erstmals Nachwuchs zu bekommen. Ihre Liebe sollte schlussendlich aber nicht bis zur Geburt ihres Kindes anhalten. Doch das ändert nichts an der neuen Vaterrolle des Unternehmers – wobei er vor dieser auch ordentlich Respekt hat. Das verrät der Fitnessenthusiast ganz offen und ehrlich im Netz. "Heute kamen mir die ersten Gedankengänge mit Sorgen – also 'Angst' um ihn zu haben. Was mal passiert, wenn es ihm nicht gut geht. Wie wir ihn erziehen werden, um nicht überbeschützend zu sein, aber gleichzeitig auch nichts schiefgeht", schreibt er in seiner Instagram-Story.

Zusätzlich zu seinem ehrlichen Statement teilt der Neu-Papa mehrere Schnappschüsse gemeinsam mit seinem neugeborenen Sprössling. Und obwohl ihm die neue Verantwortung in seinem Leben wohl aktuell mächtig Bammel bereitet, findet Christian auch ganz liebevolle Worte für den kleinen Noah Leon. "[Es] ist aber auch ein sehr schönes Gefühl. Dass dieser kleine Mensch einem so wichtig ist", erklärt er. Dabei kommt er aus dem Schwärmen nicht mehr heraus und berichtet über die ersten Momente nach der Geburt. Nachdem er seinen Sohn laut eigener Angabe zunächst mit "Oh nein, ist der süß" auf der Welt begrüßt hatte, war erst einmal eine Kuschel-Session angesagt. "Da war dann für mich der Moment, wo es real wurde", meint der Influencer.

Bereits kurz nach der Geburt meldete sich Christian auf Social Media zu Wort. Zu einem Foto, in dem sich sein kleiner Spross an seine nackte Brust schmiegte, schrieb er: "Du kleiner Mann hast nicht den einfachsten Start ins Leben gehabt. Aber du kannst dir sicher sein, dass deine Eltern und das gesamte Umfeld ihr Bestes geben werden, dass du glücklich, gesund und voller Liebe aufwächst." Auf dem Bild war dem frischgebackenen Papa sichtlich anzusehen, wie sehr er sich über den neuesten Zuwachs seiner Familie freut.

Christian Wolf, Fitness-Influencer

Christian Wolf mit seinem Sohn

