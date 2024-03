Königin Camilla bedankt sich für die Unterstützung für Kate!

Vor wenigen Tagen machte Prinzessin Kate (42) ihre Krebserkrankung publik. Seither darf sich die Royal über Genesungswünsche aus der ganzen Welt freuen. Die überwältigende Anteilnahme scheint der dreifachen Mutter sehr nahezugehen. "Ich weiß, dass Catherine von all den freundlichen Wünschen und der Unterstützung begeistert ist", versicherte ihre Schwiegermutter Königin Camilla (76) auf dem Bauernmarkt in Shrewsbury den dort anwesenden Royal-Fans. Laut The Sun bekundeten viele der dort Anwesenden ihre Anteilnahme. Unter anderem hatten zwei junge Mädchen ein niedliches Plakat mit der Aufschrift "Schicke Kate unsere Liebe" hochgehalten.

Nachdem wochenlang unzählige Verschwörungstheorien im Netz kursiert waren, machte Kate diesen am vergangenen Freitag ein Ende. "Die OP war erfolgreich, obwohl bei den Tests nach der OP herausgefunden wurde, dass da doch Krebs war", meldete sich bei Instagram zu Wort. Auch ihre drei Kinder wissen von der Diagnose: "Es brauchte Zeit, George, Charlotte und Louis alles zu erklären, sodass sie es verstehen und ihnen versichert ist, dass ich wieder gesund werde."

Nicht nur die Fans versuchen, Kate durch aufbauende Worte Kraft zu spenden – auch die ehemalige Schwägerin von König Charles (75), Sarah Ferguson (64), widmete der 42-Jährigen liebevolle Worte. "Als jemand, der in den letzten Monaten selbst mit Krebs zu kämpfen hatte, bin ich voller Bewunderung für die Art und Weise, wie sie öffentlich über ihre Diagnose gesprochen hat, und ich weiß, dass es sehr hilfreich sein wird, das Bewusstsein dafür zu schärfen", schrieb die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) auf Instagram.

