Tanja Makarić geht es nach Trennung von Julian nicht gut!

Tanja Makarić (26) leidet unter dem Liebes-Aus. Am Dienstag bestätigte Julian Claßen (30), was viele Fans bereits vermutet hatten: Zwischen dem Influencer und der Profischwimmerin ist es aus. Nach seinem Statement meldet sich nun auch die Influencerin selbst zu Wort und gibt in ihrer Instagram-Story einen Einblick in ihr Gefühlsleben. "Ihr wisst alle, wie schwer Trennungen sein können. Mir geht es wirklich nicht gut, aber ich bin dankbar gerade bei meiner Familie zu sein und bitte um euer Verständnis", lauten Tanjas emotionale und ehrliche Worte.

Die 26-Jährige macht ihrer Community deutlich, dass sie "erst etwas Luft zum Atmen brauche" und sie "sich noch nicht bereit fühle zu sprechen". Tanja sei das enorme Interesse an ihrer Person und dem Beziehungsende im Moment zu viel. "Eine öffentliche Trennung ist etwas ganz Neues für mich und für meine Gesundheit und ich bin sehr vorsichtig und versuche gerade alles gut zu überstehen", erklärt sie. Abschließend bedankt sie sich für den ganzen Support und für die ihr entgegengebrachte Liebe.

Tanja und Julian waren knapp zwei Jahre ein Paar. Warum sie sich getrennt haben, wollte der zweifache Vater für sich behalten. Trotz des Endes ihrer Liebe möchte der 30-Jährige, dass seine Ex im Netz mit Respekt behandelt und nicht beleidigt wird. "Ihr könnt euren Frust an mir auslassen, aber bitte verschont Tanja damit. Sie ist eine tolle Frau und hat eure teils respektlosen Nachrichten nicht verdient", forderte er in seiner Instagram-Story von seiner Community.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Influencer

