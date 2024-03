Katie Price wurde im Alter von sieben Jahren vergewaltigt

In dem Podcast "How to Fail" spricht Katie Price (45) offen über traumatische Kindheitserfahrungen sowie ihre ersten Erfahrungen mit Männern. "Ich wurde in einem Park vergewaltigt, als ich sieben war, und dann wurde ich fast entführt", gesteht die Britin. Doch damit nicht genug: Auch bei der Zusammenarbeit mit einem Fotografen sei es zu übergriffigen Momenten gekommen. "Eines Tages sagte er: 'Ich möchte, dass du nackt in einem weißen, nassen Hemd bist' und ich sagte 'Nein' und dann 'Ja'", erzählt sie weiter und ergänzt: "Also war mein Start bei Männern nicht gut."

Auch mit ihren ersten Freunden hatte Katie einiges mitmachen müssen: "Mein erster Freund hat mich verprügelt, der nächste hat mir die Kleidung zerrissen und ich musste nackt von der Telefonzelle aus meine Mutter anrufen, und dann hat mich der nächste betrogen." Für die 45-Jährige ist daher klar: "Wenn es keine Männer in meinem Leben gegeben hätte, wäre ich nicht bankrott, würde nicht psychisch misshandelt werden und so weiter. Das hat mit Männern zu tun."

Das ehemalige Boxenluder hat derzeit mit einem riesigen Schuldenberg zu kämpfen: Laut Daily Mail musste sie Insolvenz anmelden, da sie ihre Steuern nicht bezahlt und die Auflagen eines früheren Insolvenzverfahrens missachtet hatte. Nun droht der Reality-TV-Darstellerin nicht nur der Verlust ihrer 2,2 Millionen Euro teuren Villa und einiger Wertgegenstände, sondern auch eine Gefängnisstrafe wegen Insolvenzbetrugs.

Katie Price, Model

Katie Price, TV-Bekanntheit

