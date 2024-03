Katie Price macht Ex-Männer für ihre Schulden verantwortlich

Für Katie Price (45) waren die letzten Jahre nicht leicht. Vor allem finanziell geriet das Erotikmodel in Schwierigkeiten. Zu Gast beim "How To Fail"-Podcast erzählt sie nun, dass sie ihre Ex-Männer für ihre Geldprobleme verantwortlich macht. "Wenn es keine Männer in meinem Leben gegeben hätte, wäre ich nicht bankrottgegangen. Ich würde mich nicht so quälen und wäre nicht psychisch missbraucht worden", glaubt die Amateursängerin. Ihre Ex-Partner hätten versucht, Katie zu kontrollieren und ihre eigenen Fehler auf sie abzuwälzen. Aus diesen Erfahrungen habe der OnlyFans-Star gelernt: "Der nächste Mann, den ich kennenlerne, muss gewisse Qualitäten haben und Grenzen akzeptieren."

Laut Daily Mail hat Katie momentan 3,7 Millionen Euro Schulden. Sie musste Insolvenz anmelden, da sie ihre Steuern nicht bezahlt und die Auflagen eines früheren Insolvenzverfahrens missachtet hatte. Neben dem Verlust ihrer Villa im Wert von 2,2 Millionen Euro droht der Unternehmerin im schlimmsten Fall auch eine Haftstrafe. Im Podcast warnt sie ihre jungen Fans davor, die gleichen Fehler wie sie zu machen. "Wenn es euch schlecht geht, weil ihr euch Sorgen um Rechnungen macht: Kommuniziert einfach mit den zuständigen Leuten und sagt ihnen, wie ihr euch fühlt und was los ist. [...] Wenn man es ignoriert und nicht kommuniziert, bricht alles um einen zusammen. Ich musste das auf die harte Tour lernen."

Einen Weg, ihren Schuldenberg zu bekämpfen, hat Katie schon gefunden. Vor Kurzem reaktivierte sie ihre Musikkarriere und tritt nun wieder als Sängerin auf. Nach einem Gastauftritt in einem Musical durfte sich das Model über viele Anfragen freuen. "Es ist komisch, normalerweise machen sich alle über mich lustig, wenn ich singe. Doch jetzt wurde ich plötzlich für 40 Termine im Sommer gebucht", berichtete sie im Podcast "Straight To The Comments". Ihren größten Hit hatte sie 2006 mit "A Whole New World" gelandet. Das Cover des berühmten Disney-Klassikers war damals bis auf Platz zwölf der britischen Charts geklettert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, Realitystar

Anzeige Anzeige

urbanspiritstudios Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Katies Ex-Partner sind schuld an ihren finanziellen Problemen? Ja, ich denke, sie sind zumindest teilweise dafür verantwortlich. Nee. Katie hätte besser auf ihr Geld aufpassen müssen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de