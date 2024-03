3,7 Millionen Euro Schulden: Muss Katie Price ins Gefängnis?

Katie Price (45) hat in den vergangenen Jahren viele Probleme mit dem Gesetz gehabt – wird ihr das jetzt zum Verhängnis? Das ehemalige Boxenluder hat einen Steuerschuldenberg von unglaublichen 3,7 Millionen Euro angehäuft und musste laut Daily Mail vor wenigen Tagen erneut Insolvenz anmelden. Der Grund: Sie hatte ihre Steuerschuld von etwa 875.000 Euro nicht beglichen und sich nicht an die Rückzahlungsvereinbarung ihrer ersten Insolvenz gehalten. Nun droht ihr nicht nur der Verlust ihrer 2,2 Millionen Euro teuren Villa und anderer Wertgegenstände, sondern auch eine Gefängnisstrafe wegen Insolvenzbetrugs.

Ob die 45-Jährige tatsächlich hinter Gittern landet, bleibt abzuwarten. Das wird im Strafverfahren entschieden. Ob sie persönlich zu den Gerichtsterminen erscheinen wird? Katie hat nämlich eine Vorliebe zu schwänzen. Vergangenes Jahr hat sie mehrere Gerichtsverhandlungen zu ihrem Insolvenzfall verpasst oder verschoben. Auch am Montag dieser Woche, als ihr zweites Insolvenzverfahren gestartet ist, war sie nicht persönlich anwesend. Katie scheint aber keine Angst vor einer Haftstrafe zu haben. Eher im Gegenteil. "Ich habe die Nase voll von den Mahnungen und den Gerichtsterminen. Es ist mir wirklich egal, ob ich ins Gefängnis muss. Denn dann hat es sich endlich erledigt", erklärte sie zuvor gegenüber Mirror.

Aktuell sorgt sich Katie wohl eher um ihr Liebesleben – denn seit einigen Wochen ist sie wieder vergeben. Nach der monatelangen On-off-Beziehung mit Carl Woods (35), hat sie sich in John Joe Slater verknallt. Und mit ihm will sie offenbar auch schnell Nägel mit Köpfen machen. "Sie will JJ auf jeden Fall heiraten und wenn er ihr in den nächsten Wochen einen Antrag macht, wird sie auf jeden Fall 'Ja' sagen", verriet ein Insider gegenüber Hello!. Die Reality-TV-Bekanntheit vermute aber, dass ihre Ex-Freunde ihre neue Liebe zerstören könnten: "Sie denkt, dass ihre Ex-Partner eine Intervention starten werden, um ihre Hochzeit und ihr Glück zu verhindern."

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

