Trennung war für Katharina Eisenblut "beste Entscheidung"

Katharina Eisenblut (29) blickt nach der Trennung von ihrem Mann Niko Kronenbitter positiv in die Zukunft. In ihrer Instagram-Story gewährt die einstige DSDS-Kandidatin ihrer Community jetzt einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Meine Trennung ist nun ein Monat her und mir geht es jeden Tag so viel besser", betont die Influencerin und fügt hinzu: "Zu gehen war die beste Entscheidung meines Lebens." Sie sei inzwischen "viel glücklicher" als zuvor und habe durch das Liebes-Aus wieder zu sich selbst gefunden.

Das Ende ihrer Ehe machte Katharina Anfang März ebenfalls auf Social Media publik. Daraufhin wurden immer wieder neue Details bekannt. Unter anderem erhob sie Gewaltvorwürfe gegen ihren Ex und übergab den Fall an einen Anwalt und die Polizei. Gegenüber Bild erklärte ein Sprecher der Polizei: "Im Raum steht der Verdacht eines Körperverletzungsdelikts. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Eheleuten. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen habe der Ehemann die Frau leicht verletzt." Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, ist bislang noch nicht offiziell bekannt.

Katharina und Niko verband aber nicht nur ihre langjährige Liebe und Ehe – die beiden haben auch ein gemeinsames Kind. In den sozialen Medien gaben die beiden immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit ihrem kleinen Sohnemann Emilio. Doch mit der Trennung kochen bei Katharina in Sachen Erziehung auch einige Sorgen auf. "Ich habe definitiv einige Ängste. Früher musste ich nur Mama sein, heute bin ich Mama und Papa", erklärte sie im Netz.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Niko

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

