Harte "Let's Dance"-Worte: Christian Polanc verteidigt Biyon

War Biyon Kattilathu (39) wirklich so schlecht? Aktuell begeistert der Motivationscoach jede Woche aufs Neue mit seinen Auftritten auf der Tanzfläche von Let's Dance. Für seinen Wiener Walzer, den er vergangenen Freitag zeigte, bekam der Autor harte Kritik zu hören und erhielt nur zwölf Jury-Punkte – darunter bloß zwei vom strengen Joachim Llambi (59). Doch Profitänzer Christian Polanc (45) findet diese Bewertung nicht gerechtfertigt! "Ne Leute, also bei allem, was Recht ist, der war im Takt [...]. Hat er Gas gegeben? Nein, es sah nur ein bisschen aus wie eine Standwippe, [...] aber da waren auch viele gute Elemente drin", äußert sich der Tanzsportler in seinem Podcast "Let's talk about dance" und findet die Wertung "zu krass". Er selbst hätte Biyon immerhin vier Punkte gegeben.

Christian rät seinen Schützlingen jedoch stets, nichts gegen die Jury-Wertungen zu sagen. "Das ist gefährlich", erklärt er ernst. Eine schlechte Bewertung könne durchaus unheilvolle Folgen haben. "Das ist auch wirklich die Gefahr. Da sagt jemand aus der Jury, das war nicht so gut und dann denken alle, es war nicht so gut", äußert sich der Ingolstädter und sei der Meinung, dass das eher kontraproduktiv für die Entwicklung eines Kandidaten sei. Einen Tipp hat er aber: "Lasst euch nichts einreden, sprecht mit eurem Profi danach, er wird euch eine Einschätzung geben, denn er kennt euch am besten."

Aber was war los bei Biyon? Immerhin macht der 39-Jährige sonst immer eine recht gute Figur auf dem Parkett. Doch bereits im Training habe sich gezeigt, dass er die vielen Drehungen des Tanzes nicht gut vertrage und ihm dabei übel werde! "Aber ich habe mein Bestes gegeben", gab er im Interview mit RTL zu und zeigte sich auch ein wenig traurig über die harten Worte der Jury.

Getty Images Christian Polanc, Profitänzer

RTL / Stefan Gregorowius Biyon Kattilathu und Marta Arndt bei "Let's Dance"

