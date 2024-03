Wie gut ist Tom Kaulitz' Verhältnis zu Heidi Klums Kindern?

Tom Kaulitz (34) hat durch seine Ehe mit Heidi Klum (50) nicht nur eine Partnerin, sondern gleich vier Kinder dazugewonnen: Leni (19), Henry, Johan und Lou. In einer aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" spricht er mit seinem Bruder Bill Kaulitz (34) über die Bindung zu seiner Familie. Als sie das Thema Ostern ansprechen, fragt Tom: "Wie lange macht man das eigentlich noch, Eier suchen?" Bills Antwort darauf ist aufschlussreich: "Eure Kinder sind auf jeden Fall zu alt." Tom ist zwar nicht der leibliche Vater von Heidis Kids – die liebevolle Verwendung von "eure Kinder" unterstreicht aber, dass dieser Fakt keine Rolle zu spielen scheint.

Der Tokio Hotel-Star hält sich mit Einblicken in den Familienalltag bedeckt – kleine Gesten wie diese zeigen aber, wie nah sich die Familie steht. Bereits in einer Podcast-Folge vom vergangenen Jahr erzählte der Musiker eine Anekdote zu den Geschwistern. Sie würden ihn immer wieder wegen seiner Sprachkenntnisse aufziehen. "Die Kinder denken immer, dass mein Deutsch nicht gut ist. Dabei ist mein Deutsch exzellent", scherzte er im Gespräch über die kleinen Sticheleien.

Für alle Fans, die von den Kaulitz-Zwillingen nicht genug bekommen können, gibt es gute Neuigkeiten: Am 25. Juni startet ein neues Doku-Format auf Netflix. "Zum ersten Mal öffnen Bill und Tom Kaulitz die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben", wirbt die Streamingplattform. Auch Tom kündigte die Show "Kaulitz & Kaulitz" auf seinem Instagram-Profil an. Die Fans rasteten daraufhin beinahe komplett aus. "Ich bin schon sehr gespannt", schrieb ein Follower – und ein anderer ergänzte: "Freue mich so sehr darüber. Das wird großartig."

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Tom Kaulitz und ihre Kinder

Getty Images Bill und Tom Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2023

