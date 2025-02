In dieser Luxusklinik bekam Prinzessin Beatrice ihr Kind

Prinzessin Beatrice (36) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) freuen sich über die Geburt ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose. Das royale Baby erblickte am 22. Januar 2025 um 12:57 Uhr das Licht der Welt. Die kleine Athena kam zwar einige Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt, doch Mutter und Kind sind wohlauf. Die Geburt fand im renommierten Chelsea and Westminster Hospital in London statt, wie Edoardo in einer Mitteilung auf Instagram bestätigte. Die beiden bedankten sich herzlich bei dem medizinischen Team: "Ein großes Dankeschön von meiner Frau und mir geht an all die wunderbaren Mitarbeiter des Chelsea and Westminster Hospitals für ihre außergewöhnliche Fürsorge und Unterstützung während dieser unglaublich besonderen Zeit."

Berichten des Magazins Hello! zufolge wählte Beatrice möglicherweise den exklusiven "Kensington Wing" für die Geburt, ein Privatbereich des Krankenhauses, der für seine luxuriösen Bedingungen bekannt ist. Die Pakete, die hier angeboten werden, beinhalten private Zimmer mit eigenem Bad sowie individuell angepasste medizinische Leistungen. Die Kosten liegen zwischen 6.625 und 9.350 Pfund (umgerechnet zwischen 7.912 und 11.166 Euro), je nach gewähltem Service. Obwohl die Royal Family bisher keine Details dazu preisgab, soll diese Station bei werdenden Eltern, einschließlich einiger prominenter Persönlichkeiten wie Amal Clooney (46), äußerst beliebt sein. Die Privatsphäre und erstklassige medizinische Versorgung gelten dabei als zentrale Argumente.

Beatrice und Edoardo setzen weiterhin darauf, das Leben ihrer Kinder weitgehend privat zu halten. So wurde auch auf dem ersten Foto von Athena darauf geachtet, ihr Gesicht nicht zu zeigen. Diese Entscheidung erinnert an ihre bisherigen Vorgehensweisen mit der älteren Tochter Sienna (3) und folgt einem wachsenden Trend unter Prominenten, die die Privatsphäre ihrer Kinder schützen möchten. Beatrice' Cousin Prinz Harry (40) handhabt dies ähnlich – ebenso wie andere Stars, darunter Schauspielerin Kristen Bell (44), die betonen, dass Kinder nicht von Geburt an öffentliche Persönlichkeiten seien. Für Beatrice und Edoardo steht dabei das Wohl ihrer Familie an erster Stelle, während sie ihr Glück als nunmehr vierköpfige Familie genießen.

Instagram / theroyalfamily Prinzessin Beatrice' Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi im Januar 2025

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

