Selten: Edoardo Mapelli Mozzi teilt Foto von Tochter Sienna!

Das kommt wirklich selten vor! Seit Oktober 2018 gehen Prinzessin Beatrice (35) und Edoardo Mapelli Mozzi (39) gemeinsam durchs Leben. Inzwischen sind die beiden nicht nur Eheleute, sondern auch stolze Eltern einer Tochter: 2021 hatte die kleine Sienna Elizabeth das Licht der Welt erblickt. Sein Kind hält das Paar bisher strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Anlässlich von Siennas zweiten Geburtstag macht Papa Edoardo nun wohl eine Ausnahme!

"Alles Gute zum Geburtstag, Babygirl. Du bringst uns jeden Tag so viel Liebe und Freude", schwärmt der 39-Jährige zu einem niedlichen Schnappschuss auf Instagram. Das seltene Foto zeigt Sienna mit dem Rücken zur Kamera in einem sommerlichen Blumenkleid und großem Strohhut auf dem Kopf. Das Gesicht ihrer Tochter will das Paar aber offenbar weiterhin vor der Öffentlichkeit schützen.

Erst vor wenigen Monaten berichtete Mail Online, dass sich die kleine Sienna auf der Hochzeit von Edoardos Stiefschwester Phoebe als Blumenmädchen einbringen durfte. Edoardos Sohn Christopher, den er aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe gebracht hatte, war als Pagenjunge ebenfalls in die Zeremonie integriert.

Anzeige

Instagram / edomapellimozzi Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de