Prinzessin Beatrice' Tochter ändert die britische Thronfolge

Die britische Royal Family hat Nachwuchs bekommen: Prinzessin Beatrice (36) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) durften am 22. Januar ihre Tochter Athena Elizabeth Rose auf der Welt willkommen heißen. Das Paar zeigte sich überglücklich, wie ihre Instagram-Beiträge verraten. "Sie ist winzig und absolut perfekt", schwärmte Edo von der kleinen Athena. Mit ihrer Geburt rückt sie auf Platz elf der britischen Thronfolge. Damit verweist sie ihre Tante, Prinzessin Eugenie (34), auf den zwölften Platz.

Athena ist das zweite gemeinsame Kind von Beatrice und Edoardo, die bereits die dreijährige Sienna (3) haben. Diese steht auch nach der Geburt ihrer kleinen Schwester auf Platz zehn der Thronfolge. Aus seiner früheren Beziehung bringt Edoardo zudem seinen Sohn Wolfie mit in die Patchwork-Familie. In einer offiziellen Stellungnahme bedankten sich die frischgebackenen Eltern nun bei den Ärzten und Hebammen des Krankenhauses für die hervorragende Betreuung. Zudem wurde bekannt, dass Athena keinen königlichen Titel und keine Verpflichtungen als "Her Royal Highness" haben wird – eine Entscheidung, die die moderne Ausrichtung der Familie unterstreicht.

Beatrice ist die älteste Tochter von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (65). Angeblich hat sie ein enges Verhältnis zu ihrer jüngeren Schwester Eugenie. Und auch mit ihrer Großmutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), hatte sie wohl eine besondere Verbundenheit – diese spiegelt sich in Athenas zweitem Namen wider.

Instagram / theroyalfamily Prinzessin Beatrice' Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi im Januar 2025

Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice, britische Royals

