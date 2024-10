So begeistert ist Sarah Ferguson von Babynews ihrer Tochter

Vor wenigen Stunden verkündete der Buckingham-Palast, dass Prinzessin Beatrice (36) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) ihren zweiten Nachwuchs erwarten. Neben dem Paar freut sich eine Person ganz besonders über diese süßen Baby-News: Sarah Ferguson (64)! Die Mutter der Prinzessin widmet ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn nun liebevolle Worte in einem Instagram-Beitrag. "Worte können die Freude und Aufregung nicht ausdrücken, die ich empfinde, während du und Edo einen weiteren kostbaren Zuwachs für eure wunderbare Familie erwartet. Wieder Oma zu werden, erfüllt mein Herz mit so viel Glück und Dankbarkeit", schreibt sie.

Sie betont, es sei ein Privileg, ihre Tochter in ihrer Mutterrolle heranwachsen zu sehen und ein "absoluter Segen", zu beobachten, wie ihre Familie weiter aufblüht. "Unsere Familie wächst, und damit auch die Liebe, die uns umgibt. Ich kann es kaum erwarten, euren Nachwuchs kennenzulernen und an all den wunderbaren Erinnerungen teilzuhaben, die wir gemeinsam schaffen werden", schließt Sarah ab. Mit ihrem Post veröffentlicht die 64-Jährige süße Aufnahmen, die sie gemeinsam mit Beatrice sowie ihrer kleinen Tochter Sienna (3) zeigen, die sie 2021 begrüßt hatte.

Die freudigen Nachrichten der 36-Jährigen und des Immobilienunternehmers gab das britische Königshaus ebenfalls im Netz bekannt. In einem Statement hieß es: "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie im Frühjahr ihr zweites gemeinsames Kind erwarten, ein Geschwisterchen für Wolfie, acht Jahre alt, und Sienna, drei Jahre alt." Mit der Ankunft des Babys wird Edoardo ein drittes Mal Vater: Aus seiner ersten Ehe stammt bereits sein Sohn Wolfie.

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Prinzessin Beatrice und ihrem Enkelkind Sienna Mapelli Mozzi, 2024

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice

