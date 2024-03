Gesichtet! Christine Quinn trägt Verlobungsring nicht mehr

In Christine Quinns (35) Leben geht es gerade drunter und drüber. Die ehemalige Selling Sunset-Beauty durchlebt mit ihrem Ehemann Christian Richard eine waschechte Ehekrise. Nachdem der Unternehmer wegen häuslicher Gewalt von der Polizei abgeführt worden war, leitete die Blondine rechtliche Schritte ein. Doch damit nicht genug – denn offenbar hat Christine mit ihrer Ehe auch schon abgeschlossen. Wie ET! berichtet, hat die 35-Jährige bei einem Event am Mittwochabend ihren Verlobungsring nicht mehr getragen. Bilder zeigen, dass die Luxusimmobilienmaklerin das Schmuckstück gegen ein nicht minder funkelndes Exemplar eingetauscht hat.

Doch wie konnte es überhaupt erst so weit kommen? Laut Polizeiberichten ist wohl ein Streit des Ehepaares so eskaliert, dass es zu einer gefährlichen Situation kam. "Der Verdächtige warf eine Tasche mit einer Glasflasche nach dem Opfer, verfehlte das Opfer, traf aber das Kind des Opfers und verletzte es", erklärte Pressesprecher der Polizei gegenüber Page Six. Doch damit nicht genug: Angeblich hat Christian auch Hundekot nach seiner Gattin geworfen. Christine habe sich daraufhin mit ihrem Kind im Schlafzimmer verbarrikadiert. "Ich konnte hören, wie er weiter schrie und brüllte und ich konnte hören, wie er Dinge im Haus zerschlug und zerbrach", schilderte sie laut Gerichtsdokumenten.

Das Paar ist schon seit einigen Jahren zusammen. Im Dezember 2019 gaben sie sich vor laufender Kamera das Jawort. Ihre Liebe krönten die beiden knapp ein Jahr später mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Mai 2021 erblickte dann letztendlich der kleine Mann das Licht der Welt. Doch die Entbindung verlief alles andere als erfreulich. "Ich habe wegen der unerträglichen Schmerzen hyperventiliert. Ich wurde direkt für den Notkaiserschnitt in die Notaufnahme gebracht, als unser Puls schlagartig abfiel", verriet die Influencerin ihren Fans auf Instagram.

Getty Images Christian Richard und Christine Quinn

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn mit ihrem Sohn

