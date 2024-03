Katie Price schießt gegen Ex Peter: "Er war ein Niemand"!

Katie Price (45) lässt kein gutes Haar an ihrem Ex Peter Andre (51). In der britischen Version des Dschungelcamps hatten sich das Model und der Sänger 2004 kennen und lieben gelernt. Doch ihre Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt und 2009 folgte die Scheidung. Für die Sängerin ist eine Sache klar: Ihr Ex hat seinen Ruhm ihr zu verdanken! "Als er in den Dschungel kam, hatte ich schon eine ganze Karriere hinter mir", stellt der Realitystar in "Anything Goes with James English" klar und fügt noch hinzu: "Er war ein Niemand, bevor er in den Dschungel kam. [...] Er hatte zehn Jahre zuvor mal einen Hit und ich denke, er vergisst, wo er herkommt."

Für Katie ist es nichts Neues, heftig gegen ihre Verflossenen zu schießen. Im "How To Fail"-Podcast machte sie sämtliche Ex-Partner vor wenigen Tagen sogar für ihre Geldprobleme verantwortlich. "Wenn es keine Männer in meinem Leben gegeben hätte, wäre ich nicht bankrottgegangen. Ich würde mich nicht so quälen und wäre nicht psychisch missbraucht worden", äußerte sich die Familienmama. Doch toxische Männer gehören für die Britin mittlerweile der Vergangenheit an. An ihren nächsten Freund habe sie ganz bestimmte Anforderungen. Er soll "gewisse Qualitäten haben und Grenzen akzeptieren".

Die Beauty-OP-Freundin hat bereits einige Beziehungen hinter sich. Ihre insgesamt fünf Kinder stammen von drei verschiedenen Männern. Während aus ihrer Ehe mit Peter Sohn Junior Savva Andre (18) und Tochter Princess Andre hervorgeht, ist der Vater ihrer Nesthäkchen Jett und Bunny ihr Ex-Mann Kieran Hayler (37). Der Papa ihres ältesten Sohnes Harvey Price (21) ist Dwight Yorke (52).

Getty Images Katie Price, 2023

Instagram / katieprice Katie Price mit zwei ihrer Kinder

