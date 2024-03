Katie Price gesteht: Sie hat kaum Kontakt zu Sohn Junior

Katie Price (45) scheint ihren Sohn Junior Savva Andre (18) nur selten zu Gesicht zu bekommen! Das verrät die TV-Bekanntheit jetzt in ihrem Podcast "The Katie Price Show". "Ich habe Junior seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt!", offenbart das Busenwunder und fügt hinzu: "Er sagte, dass er kein Auto habe." Der Kontakt zwischen der Britin und dem Teenager scheint zerrüttet zu sein – wie lange sich die beiden nicht getroffen haben, verrät das Model jedoch nicht. Momentan lebt der Teenager bei seinem Vater und Katies Ex Peter Andre (51).

Die genauen Hintergründe, warum sich Katie und Junior kaum sehen, sind bekannt. Dennoch gab die 45-Jährige bereits zu: Ihr Sohn schämt sich für seine Mama! Aufgrund ihrer zahlreichen Skandale und den daraus resultierenden Schlagzeilen ist sie ihm peinlich. Das offenbarte die TV-Persönlichkeit im August vergangenen Jahres in ihrem Podcast. Auf die Frage, ob ihr Verhalten in der Öffentlichkeit ihre Kinder beschäme, entgegnete Katie: "Bei Junior kann es sein. Aber ich habe Junior erklärt, dass er nicht ändern kann, wer ich bin." Vor allem "die Wahl ihrer Kleidung" und ihre "laszive Art" sollen ihrem Sohn nicht gefallen.

Juniors Beziehung zu seinem Vater Andre scheint hingegen besser zu sein – er und der britische Sänger zeigten sich in der Vergangenheit mehrfach gemeinsam auf dem roten Teppich oder veröffentlichten Schnappschüsse auf Instagram. Darunter befand sich beispielsweise ein Bild des Vater-Sohn-Duos, auf dem beide ihre muskulösen nackten Oberkörper vor der Kamera präsentieren – große Handtücher bedeckten dabei nur das Nötigste. Dazu schrieb der Promi-Spross: "Wie der Vater, so der Sohn. […] Für immer am Trainieren!"

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern Bunny, Princess, Jett und Junior

Instagram / officialjunior_andre Peter Andre und Junior Savva Andre

