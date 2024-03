Lange Funkstille: Stefan Raab teilt kryptischen Clip im Netz

Vor vielen Jahren zog sich der Entertainer Stefan Raab (57) zurück. Seitdem hoffen viele seiner Fans auf ein Comeback: Ganz unerwartet teilt er nun auf seinem Instagram-Profil ein Video mit seinem Kumpel und TV-Kollegen Elton (52)! Zu sehen ist, wie Letzterer den 57-Jährigen an einem verlassenen Ort sucht. "Stefan, du alter Sack. Hier bist du, du bist ja nur noch Haut und Knochen. Alle suchen dich. Du warst jetzt fast zehn Jahre lang weg. Es wird Zeit, dass du wieder was machst", erklärt Elton dem verschollenen Fernsehproduzenten. Stefans Gesicht ist in dem Clip nicht zu sehen, jedoch ist seine Stimme zu hören.

Er betont, in den vergangenen Jahren schon alles gemacht zu haben – Musik, Shows, nur das Influencer-Dasein fehle ihm noch. Also machen Elton und Stefan einen Deal: "Pass auf, Elton, wenn ich neun Millionen [Follower] habe, verspreche ich dir, dann mache ich wieder was." Der Moderator habe drei Tage Zeit, seinem Kumpel so viele Follower zu verschaffen. Aufmerksamen Followern fällt aber auf: Während Elton drei Tage ausspricht, zeigt er nur zwei Finger! Außerdem ist in drei Tagen der erste April – ist das Ganze also nur ein Witz?

Stefans Community hofft trotz allem auf sein Comeback. "Das muss doch zu schaffen sein! Wir vermissen dich sehr!!!", reagiert eine Userin auf den Clip und hofft auf neun Millionen Follower – eine andere schreibt: "Die TV-Welt braucht dich zurück!" Der in Köln geborene Songwriter wurde vor allem mit der Latenightshow tv total bekannt. Zuvor war er Moderator bei Viva. Mittlerweile steckt er hinter vielen Sendungen, beispielsweise "Teddy gönnt dir!" oder "Blamieren oder Kassieren". Vor rund zehn Jahren verabschiedete er sich aus der Öffentlichkeit. 2018 kehrte er für eine Liveshow zurück – auch sein letzter Instagram-Beitrag ist von diesem Event.

Anzeige Anzeige

Seven.One / Willi Weber Moderator Elton bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab im Mai 2011 in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, das ist nur ein Aprilscherz? Ja, da bin ich mir sicher! Nein, das wäre zu auffällig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de