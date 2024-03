"Mädels kennenlernen": So kam Zsolt Sándor Cseke zum Tanzen

Das war wohl die richtige Entscheidung! Als Profitänzer bei Let's Dance konnte sich Zsolt Sándor Cseke (36) in den vergangenen drei Staffeln bereits eine große Fangemeinde aufbauen. Der Rumäne schwingt aber bereits seit 2002, seitdem er 14 Jahre alt ist, das Tanzbein. Wie kam es dazu? "Ich hatte keine Freundin und wollte Mädels kennenlernen", gibt der Tanzsportler in einem Clip des offiziellen Instagram-Accounts von "Let's Dance" zu. Sein Nachbar habe ihm dann vorgeschlagen, einen Tanzkurs zu besuchen. Heute kann Zsolt über die Umstände lachen und finde sie selbst "ein bisschen lustig".

Das mit den Mädels scheint aber durchaus funktioniert zu haben, immerhin ist er nun in einer Beziehung mit Profitänzerin Malika Dzumaev (33)! "Es war spannend, natürlich. Wir haben uns gegenseitig geholfen und ein paar Tipps konnte ich ihm von Anfang an geben", hatte sich die 33-Jährige gegenüber Promiflash nach der ersten gemeinsamen "Let's Dance"-Staffel mit ihrem Liebsten geäußert. Damals hatte es Zsolt gemeinsam mit Janin Ullmann (42) sogar direkt bis ins Finale geschafft – ebenso im vergangenen Jahr mit Julia Beautx (24)! Beide Male reichte es allerdings nur für den zweiten Platz.

So rosig sieht es für den Tanzprofi in dieser Staffel allerdings nicht aus. In der vergangenen Sendung musste er gemeinsam mit Lina Larissa Strahl (26) bereits das Parkett räumen. Malika scheint mit ihrem Schützling Gabriel Kelly (22) aber gute Chancen zu haben! Immerhin begeistert der Kelly-Spross Woche für Woche nicht nur die Jury und die Zuschauer, sondern auch seine ausgeschiedenen Mitstreiter. "Ich drücke allen Pärchen die Daumen, besonders mitfiebern tue ich natürlich für Malika und Gabriel", verriet Lina gegenüber Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / zsolt_cseke Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Zsolt Sándor Cseke und Julia Beautx bei "Let's Dance" 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Zsolts Anfängen mit dem Tanzen? Total lustig! Hm, ich finde es etwas komisch, dass er nur deshalb zum Tanzen wollte... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de