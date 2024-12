Julia Beautx tanzt sich bei "Let's Dance" in die Fanherzen

Julia Beautx (25) und Zsolt Sándor Cseke (36) haben bei der Let's Dance-Weihnachtsshow einen flotten Tanz aufs Parkett gelegt. Am 20. Dezember fand die große Show anlässlich der kommenden Feiertage auf RTL statt. Jetzt zeigt die Influencerin selbst ein paar Eindrücke ihrer Leistung auf Instagram. Energiegeladen fegen sie und ihr Tanzpartner durch das Studio. Zuerst tanzen beide einen schwungvollen Quickstep zu "Jingle Bells". Ihre Fans sind total begeistert und kommentieren: "Wow" oder "So tanzt man wirklich, so toll die beiden." Einige betiteln sie auch als "Sieger der Herzen."

Die Show haben beide nicht gewonnen, doch mit ihrem zweiten Tanz sorgten sie für besonders viel Aufsehen. Volle Punktzahl! Ganze 30 Punkte verteilte die Jury für die Leistung. Mit ihrem Tango tanzten sie sich in die Herzen der Fans – diese lobten das Paar: "Ihr habt wunderschön getanzt." Ein anderer Follower kommentiert: "Omg, das war so cool, riesigen Respekt!" Der Profitänzer und die Influencerin werden besonders für ihre Harmonie bei den Auftritten gelobt: "Das war wirkliches Tanzen, richtig gut und gefühlvoll."

Den großen Titel "Christmas Dancing Star 2024" holten sich Kathrin Menzinger (36) und René Casselly (28). Mit zweimal voller Punktzahl für ihren Jive und Contemporary sowie den Zuschaueranrufen konnten sie von keinem anderen Paar geschlagen werden. Beide gewannen bereits 2022 die normale Ausgabe der Tanzshow. Für die Überraschung des Abends sorgte der Gesangsauftritt von Mark Keller (59). Er zählte in der diesjährigen Staffel eigentlich zu den Kandidaten. Für die Weihnachtsshow stellte er sich mit den Weihnachtsklassikern "Have Yourself a Merry Little Christmas" und "It's the Most Wonderful Time of the Year" ans Mikrofon.

Instagram / juliabeautx Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke, Tänzer

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger, "Let's Dance" 2022

