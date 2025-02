Das sind die Gruppentänze der "Let's Dance"-Kennenlernshow

Ab heute Abend fegen wieder 14 Promis bei Let's Dance über das Parkett. In der Kennenlernshow werden die eifrigen Tanzschüler und die Profis in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Das erste Team, bestehend aus dem Sänger Ben Zucker (41), dem Komiker Osan Yaran und Entertainer Marc Eggers (38), wird sich zusammen mit den Profis Anastasia Maruster, Malika Dzumaev (33) und Kathrin Menzinger (36) an den Jive wagen. Besonders romantisch wird es dagegen bei der Schauspielerin Christine Neubauer (62), Para-Schwimmer Taliso Engel und First Dates - Ein Tisch für zwei-Gastgeber Roland Trettl (53): Gemeinsam mit Alexandru Ionel (30), Ekaterina Leonova (37) und Patricija Ionel (30) werden sie einen langsamen Walzer performen.

Etwas zügiger geht es dann beim Quickstepp zu, dem sich ein Vierer-Team widmet. Ex-Profisportler Fabian Hambüchen (37) und Sängerin Jeanette Biedermann (44) lassen sich dabei von den erfahrenen Tänzern Christina Luft (35) und Vadim Garbuzov (37) leiten. Natürlich darf bei den Kennenlern-Tänzen auch der Tango nicht fehlen: Promi-Spross Diego Pooth, Stuntfrau Marie Mouroum und die Influencerin Selfiesandra (25) werden bei dem Tanz ihr Bestes geben. Dabei werden ihnen Renata Lusin (37), Valentin Lusin (37) und Zsolt Sándor Cseke (37) zur Seite stehen. Zu guter Letzt trauen sich auch Realitystar Leyla Lahouar (28), Influencerin Paola Maria (31) und Simone Thomalla (59) gemeinsam mit den Profitänzern Evgeny Vinokurov (34), Massimo Sinató (44) und Sergiu Maruster aufs Parkett. Sie tanzen den Cha-Cha-Cha.

Während die Teams für die Gruppentänze also bereits feststehen, warten Fans, Profis und Kandidaten aber weiterhin gespannt darauf, welche Tanz-Duos für die restlichen Shows das Tanzbein schwingen werden. Simone Thomalla hat zwar bisher keinen Wunschkandidaten geäußert, weiß aber dennoch ganz genau, mit wem sie lieber nicht über das Parkett schweben möchte. "Ich kenne nur Massimo persönlich. Aber das wäre zu eng mit Sophia, weil sie ja mit ihm getanzt hat", stellte sie kürzlich gegenüber Closer klar. Damit spielt sie auf ihre Tochter Sophia Thomalla (35) an, die 2010 mit Massimo tanzte und die Show sogar gewann. Simone befürchtet nun, dass ständig Vergleiche zwischen ihr und ihrer Tochter gezogen würden, wenn sie auch noch den gleichen Tanzprofi zugelost bekäme: "Das finde ich so ein bisschen langweilig."

Getty Images Renata und Valentin Lusin im Juni 2023

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

