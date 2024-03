Mit ihrem JJ? Katie Price will weitere Kinder und Hochzeit

Katie Price (45) hat ihre Familienplanung nach fünf Kindern noch nicht abgeschlossen! Laut Mirror möchte die britische TV-Bekanntheit noch viele weitere Kinder haben. "So viele, wie ich kann", betont das Model in einem Interview und fügt hinzu: "Und ich werde mehr haben. Niemand sagt mir, dass ich das nicht kann." Für ihren großen Wunsch zieht Katie sogar alternative Möglichkeiten in Betracht. "Ich denke, meine Eizellen sind alt – und ich denke, dass ich auf künstliche Befruchtung zurückgreifen muss, wenn ich mehr will", erklärt die 45-Jährige. Ob sie sich Vorstellungen von weiterem Nachwuchs mit ihrem neuen Freund JJ Slater vorstellen kann, lässt sie jedoch offen.

Doch nicht nur in Sachen Kinder hat Katie große Pläne – auch in der Liebe wünscht sie sich einen weiteren großen Schritt! Nach drei gescheiterten Ehen möchte sie in Zukunft erneut vor den Traualtar treten. Auf die Frage, ob sie sich eine weitere Heirat vorstellen kann, antwortet sie prompt: "Ja!" Auch hier lässt sie jedoch offen, ob sie dabei an ihre Flamme JJ denkt. In der Vergangenheit war die fünffache Mutter mit Kieran Hayler (37), Alex Reid (48) und Peter Andre (51) verheiratet.

Derzeit erregt Katie mit ihrem Liebesleben einige Aufmerksamkeit: Nach ihrer On-off-Beziehung mit Carl Woods (35) hat sie sich in einen neuen Mann verliebt. Ende Februar machte sie öffentlich, dass sie eine neue Beziehung zu JJ hat. Auf Instagram äußerte sie ihre Freude: "Man sagt, dass die Dinge aus einem bestimmten Grund geschehen, das Unerwartete ist passiert. Das Schicksal!" Der Altersunterschied von 14 Jahren stört die beiden ganz offensichtlich nicht, denn sie scherzten im Netz darüber.

Getty Images Katie Price, 2023

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

