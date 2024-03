14 Jahre: Katie Price und JJ scherzen über Altersunterschied

Katie Price (45) und JJ Slater haben ihr neues Liebesglück erst kürzlich öffentlich gemacht und genießen seitdem jede Minute miteinander. Das Wochenende verbrachten sie in Dublin, wo sie auch ihren allerersten Roten Teppich als Paar meisterten. Bei der Preisverleihung Gossies sprach die britische TV-Bekanntheit gegenüber Goss.ie offen über ihre Beziehung und gab zu, dass der 14 Jahre jüngere JJ von einigen bereits für ihren Neffen gehalten wurde. Der Beau nimmt das aber mit Humor. "Neffe zu sein, ist doch lustig, oder?", scherzte JJ. Über die allgemeinen Reaktionen der Öffentlichkeit auf ihre Beziehung sagte Katie: "Eigentlich war es ganz okay."

Katie und JJ, die vor einer Woche ihre Beziehung in den sozialen Medien bekannt machten, hielten sich allerdings bedeckt, wenn es um die Frage ging, wie sie sich kennengelernt haben. "Das würdet ihr wohl gerne wissen?", entgegnete Katie, ließ aber durchblicken, dass ihre Beziehung hinter den Kameras begonnen habe. Klar ist jedoch: Die beiden sind so richtig happy und genießen jeden Moment miteinander. Auf Instagram schrieb die Unternehmerin im Zuge ihres Liebesoutings, er "erfülle ihr jeden Wunsch".

Katie hat bereits fünf Kinder aus vorherigen Beziehungen. Das Ex-Model war bereits mit Kieran Hayler (36), Alex Reid (48) und Peter Andre (51) verheiratet. Zudem sorgte sie in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mit ihrer On-off-Beziehung zu Carl Woods (35) für Schlagzeilen. JJ flirtete im Rahmen der Show "Married at First Sight" mit einer anderen Teilnehmerin, trennte sich aber von ihr und verließ die Sendung als Single.

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Katie Price, Realitystar

