Schwangerschaftsupdate: HealthyMandys Baby kommt in 60 Tagen

HealthyMandy steckt aktuell mitten in ihrer Schwangerschaft. Immer wieder halten die Fitness-Influencerin und ihr Partner Oskar ihre Follower mit Videos und Bildern auf dem Laufenden – dabei zeigt sie auch, dass sich der ganze Prozess nicht immer leicht für sie gestaltet. Doch nicht mehr allzu lang, dann kann das Paar seinen Nachwuchs in den Armen halten. Genauer gesagt in 60 Tagen, wie Mandy auf Instagram verrät: "Die Wochen vergingen im ersten Moment nicht gerade schnell, doch jetzt sind es nur noch 60 Tage bis zur Geburt", schreibt die Blondine zu ihrem neusten Beitrag.

Neben einem Bild von ihr und Oskar bei ihrem Babybauch-Shooting lässt die Social-Media-Persönlichkeit die vergangenen Wochen noch einmal Revue passieren. "Die Schwangerschaft ist zwar ein Auf und Ab, doch wir sind dankbar für jeden einzelnen Tag, den wir schaffen. Vor 40 Tagen waren wir im Krankenhaus und man wusste nicht, wann sich der kleine Mann auf den Weg macht", erzählt sie ihren Followern. Nun befinden sie sich bereits auf der Zielgeraden. "Wir können einfach nicht in Worte fassen, wie sehr wir uns auf unser Regenbogenwunder freuen", fügt sie voller Vorfreude hinzu. Die Vorstellung, ihr Baby dann mit nach Hause nehmen zu können, lasse sie und ihren Liebsten vor Freude weinen.

Mitte Februar meldete sich die Schwangere aus dem Krankenhaus bei ihren Fans – sie hatte bereits leichte Wehen. Doch für die Geburt ihres Babys war es eigentlich noch etwas zu früh. Als die Wehen wenige Tage später zurückkehrten, machten sie einen Frühgeburtentest, der negativ ausfiel. Zuletzt berichtete Mandy von üblem Ausschlag und Bakterien, die sie sich eingefangen hat. "Ich kriege die Krise und ich kann es nicht verstehen. Jetzt sind da irgendwelche Darmbakterien, die da nichts zu suchen haben", erzählte sie vor wenigen Tagen im Netz.

