Traditionell? So feiert Madeleine von Schweden Ostern in USA

Sind ihr die Traditionen noch wichtig? Bereits seit Sommer 2018 lebt Prinzessin Madeleine von Schweden (41) mit ihrem Mann Chris O'Neill (49) und ihren gemeinsamen Kindern Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (6) in Florida in den USA. In wenigen Tagen steht Ostern vor der Tür. Wie wird denn eigentlich Madeleine mit ihrer Familie die Osterfeiertage verbringen?

Gegenüber der schwedischen Zeitung Svensk Damtidning gewährt eine Sprecherin des schwedischen Hofes einen privaten Einblick in das Osterfest der 41-Jährigen und verrät: "Prinzessin Madeleine hält an schwedischen Traditionen fest, die sie an ihre Kinder weitergeben möchte." Dazu gehört neben einem schwedischen Osteressen natürlich auch die traditionelle Ostereiersuche mit ihren royalen Sprösslingen.

Ob man sich während der Feiertage auf ein paar private Aufnahmen der königlichen Familie freuen darf? Erst Anfang des Monats teilte die schwedische Prinzessin einen süßen Schnappschuss ihrer Tochter Adrienne auf Instagram – und gratulierte ihrem Nesthäkchen auf besonders süße Weise zum Geburtstag: "Herzlichen Glückwunsch an unser süßes kleines Mädchen, das heute sechs Jahre alt wird!"

Anzeige Anzeige

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Adrienne von Schweden, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Madeleine das Osterfest traditionell verbringt? Ich finde es toll, dass sie ihren Wurzeln treu bleibt. Ich finde, sie sollte etwas offener für Neues sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de