Nicht Mike: Aus diesem Grund mag Leyla Kim Virginia nicht!

Leyla Lahouar (27) hat langsam genug. Eine Woche nach dem Dschungelcamp dreht sich das Drama-Karussell rund um Kim Virginia Hartung (28) unermüdlich weiter. Das Realitysternchen hetzt weiterhin im Netz gegen seinen Ex Mike Heiter (31) und dessen Flirt Leyla. Mike soll mittlerweile gegen die üble Nachrede rechtlich vorgehen. Jetzt stellt Leyla klar: Dass sie Kim nicht leiden kann, hat nichts mit Mike zutun!

"Sie hat es selbst geschafft, mich mit ihrer grauenvollen Art in seine Arme zu treiben", berichtet das Bachelor-Girl in einem langen Video auf Instagram. Dadurch, dass es immer Kim vs. Mike hieß, war für Leyla klar, auf wessen Seite sie sich schlägt. Der Rest sei einfach so passiert. "Wir sind da zweieinhalb Wochen eingesperrt gewesen und haben Zeit miteinander verbracht. Dass man sich dann irgendwann ein bisschen mehr mag, finde ich überhaupt nicht verwerflich", erklärt die Dschungelprinzessin.

Dementsprechend sei sie Kim nichts schuldig und bereue ihr Verhalten nicht. "Sie war nie meine Freundin und sie wird auch nie meine Freundin sein", betont Leyla. Sie halte die einstige Temptation Island-Kandidatin für eine falsche, manipulative Person und sei stolz, ihr dies auch ehrlich kommuniziert zu haben.

