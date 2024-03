Nach NFT-Pleite: Logan Paul hat über Suizid nachgedacht

Logan Paul (28) spricht offen über ein dunkles Kapitel in seinem Leben. In den vergangenen Jahren hatte der YouTuber des Öfteren mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Eine Pleite hat ihm dabei besonders übel mitgespielt: Sein gescheitertes "CryptoZoo"-Projekt. Kurz nachdem Logan das NFT-Spiel veröffentlicht und seine Follower zum Investieren aufgefordert hatte, wurde er von einem anderen YouTuber des Betruges bezichtigt. Das ging nicht spurlos an dem Wrestler vorbei: In dieser Zeit soll er zum ersten Mal über Suizid nachgedacht haben. Im Dokumentarfilm "5 Month with Logan Paul" berichtet er über die seelischen Probleme: "Ich war einfach in einer Spirale. Ich habe geweint, geschluchzt. Ich fühlte mich schwach, was für mich sehr ungewohnt ist." Vor der Kamera gibt er zu: "Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Selbstmordgedanken."

Diese dunkle Episode soll jedoch mittlerweile der Vergangenheit angehören. Seine Verlobte Nina Agdal (32) stand ihm in der schweren Zeit bei und half ihm, einen Umgang mit den Gedanken zu finden. "Ich war einfach da für ihn, habe ihn unterstützt und immer daran erinnert, dass diese Gedanken vorbeigehen werden", berichtet die Beauty in der Dokumentation. Sie selbst habe auch mit solchen psychischen Problemen zu kämpfen gehabt und wisse daher, wie sich ihr Partner in der Phase gefühlt hätte. In der akuten Phase habe Nina dem 28-Jährigen sogar ihre Medikamente gegen Angststörung gegeben.

Seit 2022 gehen Logan und Nina bereits gemeinsam durchs Leben. Nach einem Jahr Beziehung wagten die Turteltauben dann den nächsten Schritt: Der Wrestler machte dem Model einen Heiratsantrag. In malerischer Kulisse am Comer See in Italien fiel der 28-Jährige damals vor der 32-Jährigen auf die Knie. Im Netz teilte der Internet-Star daraufhin süße Schnappschüsse von dem Meilenstein ihrer Beziehung und schrieb darunter: "Ich liebe dieses Mädchen bis zur Unendlichkeit und kann es nicht erwarten, den Rest meines Lebens mit ihm zu verbringen."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

