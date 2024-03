"Nicht ungefährlich": Jasmin Herren warnt vor Abnehmspritze!

Jasmin Herren (45) kennt sich mit dem Thema Abnehmen aus. Allerdings kann sie nicht alle Wege, die Pfunde purzeln zu lassen, empfehlen. In einer Instagram-Story thematisiert sie nun ihre Erfahrung mit Abnehmspritzen: "Insulinspritzen sind nicht ungefährlich! Und ich habe danach wieder zugenommen", schreibt die Sängerin. Aus diesem Grund sei sie kein Fan von Ozempic, Wegovy und Co. "Ich rate dringend davon ab!", warnt die Witwe von Willi Herren (✝45) ihre Follower. Stattdessen versuche der Ballermann-Star mit Sport und einer gesunden Ernährung ein paar Kilos zu verlieren.

Zusätzlich lässt sich die The 50-Teilnehmerin in einer Beauty-Behandlung mit Ultraschall den Bauch straffen. "Ich krieg heute mein Fett weg!", scherzt sie in ihrer Instagram-Story. Die Sängerin verbringt berufsbedingt viel Zeit auf Partys und vermutet, dass der Alkohol für ihre "Plauze" verantwortlich sei. "Ich glaube, das kommt vom Bier. Anders kann ich mir das nicht erklären", scherzt sie. Die Methode, mit der sie sich nun behandeln lässt, finde sie ihr allerdings etwas befremdlich. "Fühlt sich an wie ein Staubsauger", kommentiert sie den Prozess.

Nach dem plötzlichen Tod von Willi hatte Jasmin den Wunsch, etwas in ihrem Leben zu verändern. Deshalb entschied sie sich, mit einer sogenannten Lifestyle-Kur einen Abnehmversuch zu starten. In diesem Zusammenhang waren ihr mehrfach Insulinspritzen verabreicht worden, die ihr Hungergefühl unterdrücken sollten. Das Ergebnis teilte sie in einer Instagram-Story mit ihren Fans. Damals zeigte sie sich begeistert: Ganze neun Kilo habe die Forsthaus Rampensau-Kandidatin mit dieser Prozedur verloren und sich daraufhin pudelwohl in ihrem Körper gefühlt. Allerdings scheint das Resultat nicht allzu lange gehalten zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jasmins Offenheit über ihre Erfahrungen mit der Abnehmspritze? Sehr gut! Der Hype um die Spritzen ist gefährlich. Ich finde, sie sollte die Methode nicht bewerten. Sie ist keine Ärztin. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de