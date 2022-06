Mit Lifestyle-Kur: Jasmin Herren hat neun Kilo abgenommen!

Jasmin Herren (43) tut sich selbst was Gutes! In den vergangenen Monaten musste sie einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Im April 2021 verstarb ihr Mann Willi Herren (✝45) mit nur 45 Jahren. Danach war sie lange Zeit nicht bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite. Mittlerweile blickt die Reality-TV-Bekanntheit aber positiv nach vorne – der Wunsch, sich neu zu verlieben, ist wieder da. Und Jasmin möchte sich auch in ihrer eigenen Haut wohler fühlen!

In ihrer Instagram-Story teilte sie ihren Fans megastolz ihren Erfolg mit – sie hat mittlerweile schon neun Kilo abgenommen und fühlt sich immer wohler in ihrem eigenen Körper. Doch wie hat die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin das geschafft? Ganz ohne Sport – sondern mithilfe der sogenannten Lifestyle-Kur. Dabei werden ihr Spritzen injiziert, die das Hungergefühl unterdrücken. "Ich habe jetzt insgesamt vier Spritzen gehabt und drei Wochen Pause gemacht", erklärte Jasmin dazu. Nun stattete die 43-Jährige ihrer Ärztin wieder einen Besuch ab, um die zweite Phase der Wunder-Kur zu starten.

Dr. Selma Uygun verriet Jasmins Community ein wenig genauer, was bei der Prozedur beachtet werden muss: "Es kann jeder machen. Wir brauchen Blutwerte. Ein großes Blutbild. Und es ist ganz wichtig, dass die Schilddrüsenwerte sowie die Leberwerte bestimmt werden." Die Schlagersängerin ist mit dem bisherigen Ergebnis total zufrieden und will mehr. Nach anfänglicher Übelkeit habe sich ihr Körper zudem an die Spritzen gewöhnt.

Dr. Selma Uygun und Jasmin Herren im Juni 2022

Jasmin Herren

Jasmin Herren

