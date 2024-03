"Scheißaktion": Rebel Wilson äußert sich zu Video mit Sacha!

Die Schlagzeilen reißen nicht ab. Rebel Wilson (44) erhebt in ihren Memoiren schwere Vorwürfe gegen Sacha Baron Cohen (52): Die Schauspielerin beschuldigt ihren damaligen Co-Star, sie gebeten zu haben, ihm für eine Szene den Finger in den Po zu stecken. Vor wenigen Tagen wurde ein Video von dem besagten Vorfall im Netz veröffentlicht – und das zeigt angeblich, dass die Blondine damals damit einverstanden gewesen sein soll. Nun äußert sich Rebel dazu.

Im Interview mit Daily Mail reagiert die 44-Jährige auf die Veröffentlichung des Videos – und findet dabei sehr deutliche Worte. "Es ist eine Scheißaktion, einen Teil dieser widerlichen Episode zu veröffentlichen, während alles, was davor geschah, weggelassen wird, einschließlich meiner entsetzten Weigerung, meinen Finger in den Hintern von SBC zu stecken", erklärt sie entsetzt. Rebel ist sich sicher, dass der Clip bearbeitet und unmöglich für den Film gedreht wurde, da der Regisseur Louis Leterrier nicht einmal anwesend gewesen sei: "Die Veröffentlichung eines nicht autorisierten und irreführenden Hinter-den-Kulissen-Videos ohne meine Zustimmung ist SBCs neuester Weg, mich zu schikanieren und zu manipulieren."

Am Freitag veröffentlichte das Newsportal einen Clip, der die beiden während der Szene am Set von "The Brothers Grimsby" zeigt – wobei Rebel anscheinend mit Sachas Bitte einverstanden ist. "Ich gebe einen Klaps [auf deinen Hintern] und ich stecke einen in die Ritze", hört man die Australierin sagen. Der 52-Jährige antwortet daraufhin: "Es ist fast so, als würdest du deine Finger hineinrammen."

Sacha Baron Cohen, Schauspieler

Rebel Wilson, Schauspielerin

