"Temptation Island"-Josh findet nicht, dass er übertreibt!

Bei Temptation Island stellen sich derzeit wieder einige Pärchen dem ultimativen Treuetest. Doch bereits zu Beginn fallen einige vergebene Männer mit ihrer offenen Art auf. "Josh und Mou, die sind schon flirty unterwegs", bewertet eine Verführerin die Lage in der Männer-Villa. Auch für Verführerin Viktoria ist klar: "Wenn Josh mein Freund wär, dann wäre ich schon längst weg." Doch wie steht der TV-Casanova selbst zu den Vorwürfen? "Also für mich war es eigentlich nur wie so eine Klassenfahrt. Ich dachte mir ‘Cool. Ich gehe da rein und gehe an die Grenzen der Versuchung. Habe da eine geile Zeit und versuche mich so gut es geht am Riemen zu reißen'", erklärt er in seiner Instagram-Story.

"Ich habe auch nicht versucht, besonders cool zu wirken, sondern wirklich einfach nur Spaß zu haben", stellt Josh klar und fügt hinzu: "Das hat natürlich seinen Preis, dadurch entstehen natürlich Szenen, die jetzt nicht immer unbedingt angenehm sind, aber das ist einfach Teil des Ganzen." Für den 31-Jährigen gehört das aber scheinbar zu einer fesselnden TV-Show dazu: "Ich glaube, es ist auch ganz unterhaltsam, wenn da nicht nur jeder in der Ecke sitzt, sondern paar auch übertreiben."

Vor Kurzem stand dann auch das erste Lagerfeuer der Staffel an – das ließ auch Josh nicht kalt. "Ich habe Schiss vor den Bildern, die sie [Nasrin] kriegt. Alles, was ich gemacht habe, ist wahrscheinlich auch nicht schön für sie", äußerte sich der "Temptation Island"-Kandidat nachdenklich.

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Viktoria, "Temptation Island"-Verführerin

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Kandidaten

Wie beurteilt ihr Joshs Flirtverhalten bei "Temptation Island"? Völlig in Ordnung! Er hat einfach Spaß. Das geht überhaupt nicht!



