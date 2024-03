Bei "Temptation Island" steht das allererste Lagerfeuer an!

Jetzt wird es ernst: Das erste Temptation Island-Lagerfeuer der Staffel steht an! Zum ersten Mal werden die vier Paare ihre Partner in der anderen Villa über die Bildschirme zu Gesicht bekommen. Auf der Insel der Versuchung wollen sich die acht Vergebenen auch dieses Jahr wieder ihre Treue beweisen. Doch uneingeschränkt alle Teilnehmer blicken dem Lagerfeuer mit Respekt entgegen. "Das erste Lagerfeuer, das sind gemischte Gefühle. Auf einer Seite freut man sich, Bilder zu sehen, auf der anderen Seite hat man ein mulmiges Gefühl", gibt Laura zu. "Die Momente, in denen wir entspannt feiern konnten und nur vom Guten ausgegangen sind, sind vorbei", findet auch Nasrin und betont: "Für mich beginnt 'Temptation Island' ab dem Moment, wo ich zum ersten Mal was sehe, und das ist jetzt."

Im Gegensatz zu den Frauen haben die Männer nicht nur Angst vor dem, was sie von ihren Liebsten zu sehen bekommen: Sie fürchten sich auch vor den Bildern, die sie in den wilden Partynächten produziert haben. "Ich habe Schiss vor den Bildern, die sie [Nasrin] kriegt. Alles, was ich gemacht habe, ist wahrscheinlich auch nicht schön für sie", erzählt Josh nachdenklich. Auch Mou ist sichtlich angespannt: Er kennt eine der Verführerinnen bereits und glaubt, dass seine Freundin das nicht so locker auffassen wird: "Ich glaube, dass die Vivi ausrasten wird, wenn sie sieht, dass Nastasia hier ist. Für sie ist es auch eine Bedrohung – das war ja eine Ex-Affäre von mir."

Die Frauen scheinen sich auf böse Überraschungen schon einzustellen. Auf ihrer gemeinsamen Fahrt zum Lagerfeuer wirken sie sichtlich angespannt. "Stellt euch mal vor, da ist eine dabei, die früher schon einmal was mit einem unserer Partner gehabt hat", wirft Marie in den Raum. Es ist den Ladys wie ins Gesicht geschrieben: Das wäre das Worst-Case-Szenario. Während die vergebenen Frauen die ersten Sequenzen der Verführerinnen in der Männer-Villa gezeigt bekommen, platzt es aus Vivien heraus: "Nein, es ist einfach wahr geworden." Nur wenige Sekunden reichten der Brünetten, um zu erkennen, dass Verführerin Nastasia keine Unbekannte für ihren Freund ist. Es bleibt abzuwarten, wie sie in der nächsten Folge auf weitere Bilder ihres Partners reagieren wird.

Anzeige Anzeige

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, dass Vivien bereits beim ersten Lagerfeuer schlimme Aufnahmen ihres Freundes gezeigt werden? Ja, ich denke schon. Vivien erwarten wahrscheinlich die schlimmsten Bilder. Nee, ich denke, einige Bilder werden noch zurückgehalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de